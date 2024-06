Estate 2024 a Rho: oltre cento eventi di svago e animazione

(MI-lorenteggio.com) Rho, 20 giugno 2024. Sono oltre cento gli eventi compresi nel calendario apertosi con l’avvio del mese di giugno e prolungato fino al termine di agosto. Cento eventi nati per garantire ai rhodensi una estate di svago e aggregazione.

“La collaborazione tra i diversi assessorati e le risorse del territorio ha portato a sviluppare un ricco programma che comprende iniziative adatte a tutte le età, dai più piccoli agli anziani – spiega il Sindaco Andrea Orlandi – L’intenso impegno della macchina amministrativa e delle associazioni locali ha portato a proposte valide e di qualità, penso alla Maratona di Lettura o al Festival Circonferenze, ma anche ai tanti appuntamenti di Crisalidi o alla Rho Night Run. Sono tantissime le occasioni di divertimento che il Comune propone, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Spero davvero che tutti possano trovare qualcosa di piacevole a cui partecipare, secondo i propri gusti. Vi ricordo, in particolare, gli appuntamenti della Summer Fest del giovedì sera, con la tradizionale apertura serale dei negozi: una città viva nasce non solo dalle proposte dell’Amministrazione ma dalla adesione dei cittadini, i rhodensi non mancano di partecipare, auspichiamo che sempre più persone si lascino coinvolgere. Buona estate a tutti!”.



Questo il calendario degli eventi, da giugno a fine agosto. Ogni giovedì Dal 13 giugno al 25 luglio in piazza San Vittore e piazza Jannacci, Giovedì Summer Fest. Negozi aperti, shopping, eventi e food. A cura di Comune di Rho, Confcommercio Rho, DUC. Scopri il programma e i luoghi su www.comune.rho.mi.it



GIUGNO



VILLA BURBA



01-giu dalle 9.30 alle 20.00, Quarta edizione Maratona di Lettura dal titolo “Parole oltre i confini” letture, laboratori, musica e show cooking”. A cura del Comune di Rho insieme a Consorzio Cooperho Alto Milanese, Cooperativa Sociale Intrecci, Caminante APS, in collaborazione con la Biblioteca di Villa Burba, il network di welfare comunitario #OltreiPerimetri, Fare Diversamente APS e con il patrocinio CSBNO.” Evento gratuito e aperto a tutti, dai bambini agli adulti.

2-giu Sala convegni Villa Burba, ore 18.30 e 20.30, “Sogni” Laboratorio di Caminante Aps.

9 e 30-giu Sala del filatoio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, evento Crisalidi Bachi in Villa Burba, Associazione Passi e Crinali, prenotazione obbligatoria presso il Tourist Infopoint di Piazza San Vittore 19, via telefono allo 02-93332223.

14-15-16 giu Sala colonne e del filatoio, inaugurazione ore 16.30 del 14 giugno mostra “Arte nel volto”, a cura di Rotary Club Milano Rho Fiera Centenario. Ingresso libero, orari di apertura: venerdì ore 16.30-19.30 sabato e domenica ore 10-12.30/ 16.00-19.30

16-giu Sala Convegni, ore 17.00, presentazione libro “Mio figlio mi ha insegnato” da parte di Berardino Scaldaferri.

21-giu Sala del Camino, ore 21.00, evento Crisalidi a cura di CONCERTICA, parole e musica in salotto, “Famiglie a forma d’amore, posto e rispetto per tutte”, concerto di Shanti/ Sbazzee/ Viò, ingresso libero.

22-giu Parco di Villa Burba – in caso di pioggia nelle sale Filatotio o Convegni , ore 8.30 – 12.30, Yoga in villa Gruppo Fai giovani delegazione Nord Ovest Milano, ingresso libero

23-giu Sala Camino con affaccio sul parco di Villa Burba, ore 17.30/18.30 evento Crisalidi “Su di corda! Arpa: che magia!”, Accademia musicale Stabat Mater e Conservatorio di Novara. Ingresso libero.



EVENTI



02-giu Piazza San Vittore, ore 20.30, “Concerto per la Festa della Repubblica e consegna delle Onorificenze Civiche”, a cura di Comune di Rho e Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana.

22-23 giu Seconda Festa Quartiere Stellanda, via Giusti angolo via Capuana. A cura del Comitato Quartiere Stellanda. Ingresso libero. In caso di maltempo l’evento verrà cancellato.

25-giu Sala Convegni Tourist Infopoint, ore 21.00, Presentazione del libro “Dai campi alle officine” di Mario Anzani e Mario Giudici. A cura del Comune di Rho Ufficio Cerimoniale, Eventi e Relazioni Istituzionali. Ingresso libero

27-giu Rotonda corso Europa – Via Moscova, ore 19.00, Inaugurazione monumento realizzato dal Rotary Club Rho Comune di Rho e Rotary Club.

Fino al 29 giugno Assicurarsi ai sedili 17° edizione “Rassegna teatrale a cura di Spazio Inaudito – Teatro dell’Armadillo – Biblioteca Dürrenmatt”. Scopri il programma e i luoghi su www.assicurarsiaisedili.it/rho.



SPETTACOLO

O1-giu Auditorium di via Meda, ore 21.00, “Ad Astra”, Laboratorio teatrale della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. Tommaso Grossi di Rho – Teatro dell’Armadillo condotto da Massimiliano Mancia e Sabina Villa.

3-giu Sala Agrati, ore 20.45, “Questione di vita o di morte”, Compagnia Tantiquanti.

8-giu Auditorium di via Meda, ore 17.00 e 21.00, “Marte incontra Venere”, Compagnia delle Mamme.

8-giu Sala Convegni del Tourist Infopoint, ore 18.30 e 20.30,“E se”, Caminante Aps.

9-giu Teatro di Lucernate, ore 15.00, “Non ci sono più le mezze stagioni”, Teatro dell’Armadillo – corso bambini Rho il sabato.

9-giu Auditorium di via Meda, ore 20.00, “Il sentiero d’argento”, AFK progetto giovani.

10-giu Auditorium di via Meda, ore 21.00, “Antigone. La nostra giovinezza contro il vostro potere“, Teatro dell’Armadillo – compagnia ragazzi – menzione speciale XXIX rassegna internazionale di Teatro classico di Altamura 8-11 maggio 2024.

13-giu Auditorium di via Meda, ore 20.00 e 22.00,“Boom”, Teatro dell’Armadillo – corso base adulti Rho.

14-15-16-giu centro cittadino piazza San Vittore, piazza Jannacci e Teatro Roberto de Silva. Circonferenze: festival di Circo e Teatro di strada, a cura di Comune di Rho e Associazione Due etti ½.

16-giu Sala Agrati , ore 19.00 e 21.00, “Spiccare il volo” , Teatro dell’Armadillo.

17-giu Auditorium di via Meda, ore 20.30 e 21.30, “Via di qui”, Caminante Aps – laboratorio propedeutico per adulti.

20-giu Auditorium di via Meda, ore 21.00, “Nelle pieghe”, Caminante Aps – laboratorio selvaggio mercoledì. Per prenotazione: caminanteaps@gmail.com.

24-giu Auditorium di via Meda, ore 18.30 e 21.00, “Destini incrociati. Omaggio a William Shakespeare”, Teatro dell’Armadillo – Laboratorio Avanzato Ragazzi Rho condotto da Sabina Villa. Per prenotazione: sito teatrodellarmadillo.it

27-giu Mast via San Martino 22, ore 21.00, “Gusci di noce”, Compagnia Lochness teatro. Ingresso libero e gratuito

28-giu Auditorium di via Meda, ore 18.00 e 21.00, “Giù la maschera! Omaggio a Carlo Goldoni”, Teatro dell’Armadillo – Corso Secondo Anno Giovani – Adulti Rho condotto da Sabina Villa. Per prenotazione: sito teatrodellarmadillo.it

29-giu Auditorium di via Meda, ore 18.00 e 21.00, “Gioventù bruciata”, Teatro dell’Armadillo – Laboratorio Avanzato Giovani – Adulti Drammaturgia Contemporanea condotto da Sabina Villa. Per prenotazione: sito teatrodellarmadillo.it



SPORT

30-31 maggio/1-2 giugno, ore 20:30, Torneo pallavolo 4 edizione GiosportTime 2024 Memorial Marcello Torricelli, a cura di ASD Giosport. Per informazioni: segreteria@giosport-rho.it;

02-giu ore 08:00 Randonnéè ciclistica non competitiva su due percorsi di 120 e 200 Km, 41^ Centogobbe Rando, a cura di G.S. Amspo Amici dello Sport. Per informazioni: www.amspo.it; gsamspo@tiscali.it

21-giu ore 20.30 Rho Night Run 8km/5Km, partenza da piazza San Vittore e tracciato cittadino, a cura di Lions Club Rho Host. Per informazioni: segreteria@lionsclubrhohost.org



CINEMA

– Auditorium di via Meda, a cura di Barz And Hippo, per informazioni: rho@barzandhippo.com

4-giu ore 17.00/21.00, Zamora

5-giu ore 21.00, Zamora

11-giu ore 17.00/21.00, Il gusto delle cose

12-giu ore 21.00, Il gusto delle cose

18-giu ore 17.00/21.00, L’arte della gioia prima parte

19-giu ore 21.00, L’arte della gioia prima parte

25-giu ore 17.00/21.00, C’era una volta in Bhutan

26-giu ore 21.00, C’era una volta in Bhutan



LUGLIO

Shopping dal 13 giugno al 25 luglio piazza San Vittore e piazza Jannacci Summer Fest: negozi aperti, shopping, eventi e food Comune di Rho, Confcommercio Rho, DUC Scopri il programma e i luoghi su www.comune.rho.mi.it



CINEMA – Auditorium di via Meda- Barz And Hippo, per informazioni: rho@barzandhippo.com

2-lug ore 17.00/21.00, L’arte della gioia seconda parte

3-lug ore 21.00, L’arte della gioia seconda parte

6-lug ore 17.00/21.00, Inside Out 2

7-lug ore 21.00, Inside Out 2

9-lug ore 17.00/21.00, Marcello Mio

10-lug ore 21.00, Marcello Mio16-lug ore 17.00/21.00, I Dannati

17-lug ore 21.00, I Dannati

23-lug ore 17.00/21.00, The Miracle club

24-lug ore 21.00, The Miracle club



BIBLIOTECA DI LUCERNATE – Biblioteca dei Semi, via Giulio Cesare 36

09-lug ore 18.30, Radioattività e alimentazione. Ingresso libero

16-lug ore 18.30, Energia, civiltà e ambiente. Ingresso libero

23-lug ore 18.30, Energia rinnovabile e economia: le bollette. Ingresso libero



AGOSTO

ANZIANI

15-ago Centro Stella Polare, via Buon Gesù 17 Rho, Pranzo di ferragosto , inizio pranzo ore 12.00 (presentarsi presso il Centro alle ore 11.00), a cura Comune di Rho, costo del pranzo: 7,50 euro; per prenotare recarsi di persona al Centro Stella Polare entro le ore 17.00 del giorno 09 agosto.



Redazione