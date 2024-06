IL 30 GIUGNO ‘4^ RANDONNÉE ARCISATE’ A SOSTEGNO DELLA RICERCA SULLA SLA

L’evento sportivo a supporto di AriSLA si terrà a pochi giorni dalla Giornata Mondiale sulla SLA.

(MI-lorenteggio.com) Velmaio di Arcisate (Varese) 20 giugno 2024 – È tutto pronto per la ‘4^ Randonnée Arcisate’, un evento sportivo che cresce ogni anno di più e attira non solo gli appassionati di ciclismo, ma tutti coloro che vogliono contribuire a sostenere una causa importante, la ricerca scientifica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, grave malattia neurodegenerativa che oggi interessa circa 6mila persone in Italia. Non a caso la pedalata benefica, si terrà domenica 30 giugno, a pochi giorni dalla Giornata mondiale sulla SLA, che ricorre il 21 giugno, e avrà come obiettivo quello di supportare i ricercatori impegnati a studiare questa patologia, sostenendo AriSLA, principale ente non profit che dal 2008 finanzia progetti di ricerca innovativi sulla SLA. Ad oggi la Fondazione ha sostenuto 106 progetti supportato 150 gruppi di ricerca che hanno contribuito ad accrescere la conoscenza sulla malattia.

“Siamo felici di aver potuto rinnovare l’impegno ad organizzare la ‘Randonnée Arcisate’ anche quest’anno, perché crediamo nel potere dello sport di riuscire a raggiungere traguardi importanti. Siamo fiduciosi di poter dare anche quest’anno il nostro contributo alla ricerca, grazie a tutti coloro che parteciperanno e che ringraziamo sin d’ora per scegliere di condividere questo obiettivo” sottolinea Daniele Bongiorno, ideatore della manifestazione, al quale è stata diagnosticata la SLA quattro anni fa, e tra gli iscritti della Società dilettantistica di ciclismo di Arcisate, promotrice della Randonnée.

APERTE LE ISCRIZIONI – Anche quest’anno si attende un’ampia partecipazione all’evento come nel 2023, quando a correre tra i magnifici percorsi lungo le bellezze del varesotto erano circa 300. Sono attesi centinaia di appassionati di ciclismo, ma anche tanti professionisti. Hanno già confermato la presenza il ‘Team AriSLA’, gruppo composto da volontari indipendenti che dal 2016 corre per supportare la mission di Fondazione AriSLA, e il ‘Gemini Team’ di Abbiategrasso (MI), che da diversianni è impegnato al fianco di AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. È possibile iscriversi fino al 28 giugno al costo di 20 euro, e la mattina di domenica 30 giugno al costo di 25 euro: sul sito https://www.endu.net/it/events/randonnee-arcisate/info, è possible effettuare l’iscrizione e consultare tutte le informazioni relative all’evento.

NOVITA’ DEL 2024 IL NUOVO PERCORSO PER E-BIKE E MTB E UNA BICI TRA I PREMI – Con partenza alla francese, dalle 8.30 alle 9, da Palavelmaio (Via Martiri della Libertà 16, Velmaio), l’evento di ciclismo prevede due tipi di percorso: un percorso su strada di 90 km e un nuovo percorso più breve di 30 km pensato quest’anno appositamente per le e-bike e mountain bike. Si parte dalla piccola frazione di Velmaio di Arcisate e si percorrono le strade di alcune delle valli più belle della provincia: quelle di Valceresio, Valganna, Valcuvia e Valtravaglia. Entrambi i percorsi saranno segnalati con frecce direzionali. Possono partecipare all’iniziativa tutti i cicloamatori e/o cicloturisti di ambo i sessi, purché tesserati alla Federazione ciclistica italiana o all’Unione ciclistica italiana, con il limite massimo di età di 75 anni. Sarà obbligatorio l’uso del casco omologato. Ogni partecipante riceverà un pacco gara e potrà prendere parte al pasta party allestito al Palavelmaio, dove si svolgeranno a seguire (h. 12.30 – 13.00) anche le premiazioni delle società più numerose e saranno estratti altri premi, tra cui come super premio una bicicletta gravel ‘Specialized Diverge E5 Comp’.

TRA I GADGET DELL’EDIZIONE 2024 LA MAGLIA ‘RANDONNéE ARCISATE – Anche per questa edizione sono tanti i gadget previsti. I primi 250 iscritti riveranno: Zaino personalizzato ‘Uno SLAncio verso il traguardo’, una boraccia ‘all4cycling’, spray muc-off, la medaglia dell’evento, buono per il pasta party e alcuni prodotti energetici. Anche per chi si iscriverà successivamente è garantito un pacco gara comunque un buono per il pasta party e altri gadget. Durante la giornata sarà poi possibile prendere la nuova maglia ‘Randonnée Arcisate’ con una donazione a sostegno della ricerca.

Fondazione AriSLA AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica Ente del Terzo Settore, è nata nel dicembre 2008 per promuovere, finanziare e coordinare la ricerca scientifica d’eccellenza sulla SLA. Principale ente non profit livello italiano a occuparsi in maniera dedicata ed esclusiva di ricerca sulla SLA, AriSLA è stata costituita per volontà di soggetti di eccellenza in campo scientifico e filantropico quali A.I.S.L.A. Onlus – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Fondazione Cariplo, Fondazione Telethon ETS e Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus.

Redazione