Incidenti sul lavoro: Roggiani, a Lodi ennesima morte inaccettabile

(MI-lorenteggio.com) Lodi, 20 giugno 2024. “Un altro incidente gravissimo, dopo quanto accaduto a Latina, ci lascia sgomenti e pieni di rabbia. Aveva solo 18 anni Pierpaolo Bodini, schiacciato da un macchinario mentre lavorava in un’azienda agricola nel lodigiano. Un’altra morte inaccettabile. Non possiamo più tollerare incidenti mortali provocati dalle condizioni di lavoro insicure e dalla mancanza di adeguati controlli e tutele. Come Partito Democratico, continuiamo a insistere sul rafforzamento dei meccanismi di prevenzione, prima di tutto aumentando strumenti e personale per fare i controlli necessari”.

Così la deputata Pd Silvia Roggiani, segretaria regionale Pd Lombardia.