MARCORA (FDI): “LA NOMINA DELL’AVV. BARDELLI AD ASSESSORE ALLA CASA APRE ALCUNI INTERROGATIVI!

(MI-lorenteggio.com) MILANO, 20 giugno 2024 – Il Consigliere comunale di Milano di Fratelli d’Italia Enrico Marcora ha commentato così l’annunciata nomina dell’Avvocato Bardelli quale prossimo Assessore alla Casa del Comune di Milano. “La sua nomina, pur riconoscendo il valore di tecnico qualificato e di uomo di solidi principi etici, apre alcuni interrogativi che devono essere chiariti subito! Esiste un conflitto di interessi tra la sua nomina e i clienti per cui l’Avvocato Bardelli e il suo studio sta lavorando per pratiche con il Comune di Milano? È vero, come appare da alcune note giornalistiche, che Milan e Inter sono tra i suoi clienti?”

Il Consigliere Marcora conclude “Sarebbe opportuno, a mio avviso, al fine di garantire la trasparenza del suo operato, che venissero resi noti e pubblici tutti i suoi clienti che hanno pratiche con il Comune di Milano e tutti i suoi collaboratori di studio, al fine di fugare ogni dubbio.”