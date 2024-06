MARIA BECERRA IN CONCERTO – PROSEGUE LA DECIMA EDIZIONE DEL MILANO LATIN FESTIVAL

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2024 – Prosegue con successo la decima edizione del #MLF2024, in programma fino al 15 agosto. Questa rassegna continua a unire concerti, folclore, gastronomia, artigianato e integrazione, perseguendo l’obiettivo di valorizzare e diffondere la cultura latinoamericana.

Domani, 21 giugno, sarà il turno di MARIA BECERRA, che con il suo WORLD TOUR 2024 farà tappa a Milano sul palco della Ticketmaster Arena (Area Concerti), presso Acquatica Park in via G. Airaghi, 61. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e immergersi nel suo stile inconfondibile, che arricchirà la vibrante atmosfera del Milano Latin Festival.

Dalle ore 18.00, l’Area Festival aprirà le sue porte, invitando i visitatori a ballare nelle quattro diverse Piazze: Urban, Santo Domingo, Cuba e la nuovissima Piazza Azteco. Queste aree saranno animate da DJ, animatori e taxi dancer esperti, pronti a coinvolgere tutti i presenti in un’esperienza di danza unica e travolgente.

Gli appassionati di gastronomia potranno deliziare il palato con una vasta gamma di specialità culinarie provenienti da diversi paesi latinoamericani. Tra le prelibatezze offerte, si potranno gustare i gelati artigianali preparati dalla rinomata “ice-cream chef” Delia Lopez, i famosi “churros” e una selezione di cocktail tipici della tradizione latina.

Il Milano Latin Festival non è solo musica e cibo ma anche artigianato, in quanto vi è un’area dedicata allo shopping che offre una ricca selezione di artigianato locale, permettendo ai visitatori di scoprire e acquistare pezzi unici che riflettono l’arte e la cultura latinoamericana.

Recap sull’Evento:

Chi: Milano Latin Festival

Cosa: Musica, danza, cultura, gastronomia, artigianato

Quando: dal 1 giugno al 15 agosto dalle 19:00 – 01.00

Dove: Milano Via G. Airaghi, 61 – C/O Acquatica Park

Perché: Per promuovere l’integrazione con divertimento sano.