Monza: FREENOW porta in città i servizi di autonoleggio in-app

Il servizio consente agli utenti di FREENOW di accedere ad oltre 1 milione di auto a noleggio a tariffe vantaggiose, fornite da operatori come Avis, Hertz e Europcar

La nuova funzione si aggiunge all’ampia offerta di mobilità di FREENOW, che spazia dal ride-hailing alle opzioni di micromobilità

(MI-lorenteggio.com) Monza, 20 giugno 2024 – FREENOW, la Super App della Mobilità con la più grande offerta di veicoli in Italia e in Europa, annuncia l’integrazione di una nuova funzione di autonoleggio per gli utenti della città di Monza.

Gli utenti della città, infatti, potranno ora accedere ad una flotta di oltre 1 milione di veicoli a noleggio, forniti, in tutta Europa, da operatori come Avis, Hertz e Europcar. Attraverso un’unica app, gli utilizzatori potranno prenotare un’auto a noleggio per il tempo che desiderano, ritirarla ovunque si trovino e guidare senza limiti in Italia o nel mondo.

A livello operativo, la funzione di noleggio auto è integrata con un tab dedicato direttamente nell’home page di FREENOW, in modo che gli utenti possano facilmente selezionare luogo, data e ulteriori dettagli per la prenotazione.

Questo servizio aggiuntivo, disponibile in tutte le città in cui FREENOW opera, tra cui anche Milano e Torino, mira a rafforzare ulteriormente l’impegno di FREENOW nel fornire soluzioni di mobilità vantaggiose e flessibili per ogni situazione.

“Con il nuovo servizio di noleggio auto, FREENOW arriva ovunque con un unico obiettivo: soddisfare le esigenze di trasporto delle persone, come parte integrante della loro vita quotidiana”, afferma Umberto Javarone, General Manager di FREENOW Italy. “Con l’integrazione del servizio di noleggio auto direttamente nella nostra app puntiamo, infatti, a rendere ancora più semplice ed efficiente la mobilità urbana ed extraurbana delle città, consentendo ai nostri utenti di viaggiare in modo sempre più veloce e sicuro, ovunque si trovino”.

A proposito di FREENOW

FREENOW è la Super App della Mobilità con la più grande offerta di veicoli in Europa, disponibile in 9 mercati e in oltre 150 città. Gli utenti hanno accesso a tutte le opzioni di mobilità, che includono taxi, carsharing, monopattini, eBike, scooter elettrici, in un’unica app. Grazie all’integrazione di vari brand di mobilità, FREENOW ambisce a rendere la mobilità urbana più efficiente e sostenibile, senza aggiungere nuovi veicoli in strada. L’azienda, con sede in Germania, ha il sostegno del Gruppo BMW e di Mercedes-Benz Mobility. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web e scaricare l’app FREENOW per iOS o Android.

Foto: Javarone Freenow