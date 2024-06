(mi-lorenteggio.com) Plesio, 20 giugno 2024 – Intorno alle ore 12.40, lungo il sentiero sentiero cappella San Domenico, un uomo, mentre era in gruppo, è precipitato dal sentiero, per circa 30 metri. Scattato l’allarme i soccorritori lo hanno trovato e trasportato all’ospedale di Lecco in codice rosso all’ospedale di Lecco per un grave trauma cranico.

