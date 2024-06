SANITÀ, DISSERVIZI IN MOLTE REGIONI: PROBLEMI ANCHE IN LOMBARDIA PER RICETTE ONLINE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2024 A causa di un problema informatico della piattaforma nazionale che ha creato disservizi in molte regioni, nella giornata di oggi anche in Lombardia è stata limitata l’operatività del servizio di Ricetta Elettronica (prescrizione ed erogazione). La stessa problematica aveva interessato i sistemi nella giornata di martedì.

Lo comunica, attraverso una Nota, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

Il malfunzionamento ha riguardato la raggiungibilità del ‘Servizio di Accoglienza Centrale’ gestito dal livello nazionale per le ricette dematerializzate. Per questa ragione, si sono verificati disservizi legati alla prenotazione in via telematica e all’attività di registrazione delle ricette e di emissione di certificati di malattia da parte dei Medici di Medicina Generale.

Redazione