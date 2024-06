Smonta e rivende auto rubate, arrestato dalla Polizia locale di Buccinasco

Nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno un cittadino residente a Trezzano

sul Naviglio è stato fermato in flagranza di riciclaggio di veicoli nelle

campagne di Gudo

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 20 giugno 2024 – Saranno restituite ai proprietari le auto rubate nelle ultime settimane a Bareggio, Corsico e Trezzano sul Naviglio da cui un cittadino residente a Trezzano stava rimuovendo e trafugando alcune componenti ieri

pomeriggio nelle campagne di Gudo Gambaredo.

L’uomo è stato sorpreso, bloccato e arrestato dalla Polizia locale di Buccinasco con

l’ausilio di una pattuglia di Zibido San Giacomo. Si indaga intanto per risalire agli

acquirenti dei pezzi smontati e per identificare eventuali complici.

Nel corso del quotidiano controllo del territorio, nel pomeriggio di martedì 19 giugno

una pattuglia della Polizia locale di Buccinasco ha notato tre auto abbandonate e

movimenti sospetti. Dai veicoli erano già state asportate le targhe e smontate molte

parti (pronte per essere rivendute come pezzi di ricambio). Gli agenti si sono avvicinati

per un controllo più approfondito e hanno sorpreso un uomo intento a rimuovere altre

componenti da uno dei veicoli: l’uomo ha quindi abbandonato il veicolo, scappando a

piedi per i campi e cercando di nascondersi nei i canali.

Con l’ausilio di un equipaggio della Polizia locale di Zibido San Giacomo che transitava

nella zona, il fuggitivo è stato rintracciato, bloccato e immediatamente perquisito.

Aveva con sé alcuni arnesi per smontare i pezzi delle auto e altri strumenti utilizzati nei

furti dei veicoli.

“Cresce il fenomeno dei ladri che smontano singole parti delle auto – dichiara il

sindaco Rino Pruiti – per alimentare il mercato redditizio dei pezzi di ricambio.

Ringrazio gli agenti della Polizia locale di Buccinasco, sempre presenti su tutto il

territorio comunale, anche nelle campagne, con attività di controllo sempre attente e

accurate: gli operatori hanno notato le auto abbandonate e sono immediatamente

intervenuti per capire cosa stesse accadendo, riuscendo così a individuare il ladro di

auto e pezzi di ricambio. Un sentito ringraziamento anche agli agenti di Zibido San

Giacomo che hanno collaborato a bloccare l’uomo, un’azione che dimostra

l’importanza della presenza delle pattuglie su tutta la zona e il mutuo aiuto tra i

comandi”.

Gli agenti hanno accompagnato il ladro d’auto presso il Comando di Buccinasco, dove è

stato fotosegnalato e identificato, un quarantunenne residente a Trezzano sul Naviglio,

gravato da numerosi precedenti specifici. Arrestato in flagranza del reato di riciclaggio,

al termine degli atti di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di San

Vittore a Milano, in attesa dell’udienza di convalida.

Redazione