(mi-lorenteggio.com) Valsonda, 20 giugno 2024 – Intorno alle ore 14.10, nella frazione di Loggio, in via Cascata, nei pressi della Chiesa di San Bartolomeo, una donna di 52 anni, per dopo una caduta, è stata soccorsa in arresto cardiocircolatorio e trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, in condizioni disperate.

