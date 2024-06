A Milano i primi Stati Generali dell’Influence Economy

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2024 – Si è svolto ieri a Milano INFLUENCE DAY – INDA, l’appuntamento dedicato all’Influence Economy, un settore che ormai in Italia vale oltre 320 milioni di euro e che alimenta un comparto con più di 350.000 professionisti occupati, principalmente giovani.

Cento ospiti selezionati tra creator, talent agency, aziende e istituzioni (gli INDA100), si sono riuniti presso il Talent Garden Calabiana per dare vita ai primi Stati Generali dell’Influence Economy, partecipare al più grande brainstorming collaborativo mai realizzato e plasmare un manifesto dedicato a questo mondo.

12 screenshot sviluppati anche grazie all’Intelligenza Artificiale che nascono per essere punti fermi nel futuro del comparto e che saranno messi a disposizione del tavolo tecnico dell’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) previsto fra qualche settimana, quando si discuterà su nuove regole per influencer e creatori di contenuti digitali.

Ideato da FLU con il supporto di ALL Communication per la produzione e l’organizzazione (entrambe unit di Uniting Group), INFLUENCE DAY ha beneficiato di un’agenda ricca di momenti e contenuti di alto livello come gli approfondimenti sulla Creator Economy a cura del Politecnico di Milano e la presentazione in anteprima della ricerca di BVA Doxa – FLU “Il consumatore e gli influencer: una relazione da approfondire”.

Tanti anche i nomi di primissimo piano: dai talent Vincenzo “La fisica che ci piace” Schettini, Riccardo “Rick DuFer” Dal Ferro, Tommaso Cassissa, Gabriele Vagnato, Camilla “Camihawke” Boniardi, Martina Socrate, Emanuele Ferrari, Luca Gervasi, Elisa Maino; alle importanti presenze istituzionali di Paolo Lupi (Vice Direttore Direzione Servizi Media AGCOM), Massimiliano Dona (Presidente Unione Nazionale Consumatori), Giulia Pastorella (Vicepresidente e Deputata di Azione in Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni), Valentina Barzotti (Capogruppo M5S Commissione Lavoro Camera dei Deputati), Gabriele Ferrieri (Presidente ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Layla Pavone (Coordinatrice Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale Comune di Milano) e Alessia Cappello (Assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro Comune di Milano).

“Con INDA abbiamo raggiunto un traguardo importante per noi, ma anche per tutto il mercato. Aver messo a disposizione di addetti ai lavori, media e istituzioni un manifesto co-costruito insieme a tutti i principali stakeholder di questa economia è un grande passo verso un mercato più maturo, solido e pronto a nuove sfide – ha dichiarato Giancarlo Sampietro, Chief Business & Innovation Officer di Uniting Group e Founder & CEO di FLU – Durante la giornata abbiamo dibattuto sul concetto d’influenza, fatto chiarezza sull’identità e segnato la strada verso un settore che fino ad oggi ha avuto poca rappresentanza verso l’opinione pubblica. Siamo certi che il futuro dell’influence economy sarà sempre più prolifico e rappresentato con professionalità, competenze, responsabilità”.

Redazione