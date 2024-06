Alcuni ristoranti McDonald’s dell’area di Milano premiati dall’Agenzia ONU per i Rifugiati

per l’impegno a favore dell’integrazione lavorativa

(MI-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2024. Due società che gestiscono il marchio McDonald’s nell’area di Milano e provincia, premiate in occasione della sesta edizione di “Welcome Working for refugee integration” – il programma di UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati – per l’impegno profuso a favore di percorsi d’inclusione lavorativa di rifugiati.

Grazie alla collaborazione con gli enti locali, le associazioni che operano sul territorio e i Comuni, in alcuni ristoranti McDonald’s di Milano e provincia nel 2023 sono stati attivati 7 tirocini, che prevedono un percorso di formazione ad hoc, a partire dai corsi di lingua italiana, e sono stati assunti 7 rifugiati.

Quest’anno il premio è andato a 220 aziende (+32% rispetto all’edizione precedente); nel corso del 2023 sono stati attivati in Italia 11 mila e 700 percorsi professionali che coinvolgono persone rifugiate, favorendo l’integrazione delle stesse nel mercato del lavoro.

“Per me inclusione significa offrire opportunità a chi non ne ha avute e questo progetto di accoglienza rientra in questa visione. Siamo molto fieri di aver ricevuto questo riconoscimento che dice del nostro impegno e desiderio di poter generare valore non solo per le singole persone, ma per la comunità intera, favorendo l’inclusione lavorativa e dunque sociale dei rifugiati. Ringrazio i miei ragazzi che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto e le istituzioni e associazioni locali che hanno contribuito a renderlo possibile.”. Dichiara Mauro Passoni, Licenziatario McDonald’s Milano

Aggiunge Giacomo Bosia, licenziatario McDonald’s Milano e provincia, che ha ritirato il premio. “Siamo davvero felici di aver ricevuto questo importante premio, ma ancora di più, siamo orgogliosi di esserci messi a disposizione e di impegno per favorire l’inserimento lavorativo di queste persone, dando loro non solo un lavoro, ma anche un luogo accogliente dove sentirsi a casa e dove poter ricominciare. Ringraziamo di cuore per la collaborazione le istituzioni e gli enti del territorio che ci hanno supportato in questo progetto.”.

