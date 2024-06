Ceriano – Nominati gli Assessori, sabato mattina primo Consiglio Comunale

Col giuramento inizia il mandato del Sindaco Massimiliano Occa

(MI-lorenteggio.com) Ceriano, 21 giugno 2024. Il Sindaco Massimiliano Occa, eletto il 10 giugno scorso, ha nominato in questi giorni gli Assessori che compongono la nuova Giunta Comunale e ha convocato per sabato 22 giugno alle 10 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, la prima riunione del nuovo Consiglio Comunale.

Tra i primi adempimenti del Sindaco per l’inizio del nuovo mandato ci sarà il giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica Italiana e la comunicazione della composizione della nuova Giunta Comunale.

La “squadra” scelta dal Sindaco Occa è composta da Francesca Sulis, Vicesindaco e Assessore con deleghe a Istruzione, Infanzia, Politiche Sociali, Frazione Dal Pozzo; Davide Mella, Assessore con deleghe a Finanze, Patrimonio, Enti e partecipate, Commercio, Attività produttive; Federica Manno, Assessore con deleghe a Cultura, Tempo libero, Politiche giovanili, Associazionismo; Thomas Nisi, Assessore con deleghe a Ambiente, Innovazione, Sostenibilità, Comunicazione, Eventi, Rapporti con la stampa.

Restano in capo al Sindaco le deleghe a Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Protezione Civile, Sicurezza, Personale, Frazione Brollo.

All’ordine del giorno della prima seduta di Consiglio Comunale, che si aprirà con la proclamazione degli eletti, ci sarà anche l’approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Ceriano Laghetto presso Enti, Aziende ed Istituzioni, la Costituzione dei gruppi consiliari con la designazione dei rispettivi capigruppo, la nomina della Commissione elettorale comunale e della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici Popolari.

Redazione