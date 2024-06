IL TRAUMA TEAM DI NIGUARDA, L’EQUIPE DI CHIRURGHI ALTAMENTE SPECIALIZZATI CHE SALVA VITE. INTERVISTA AL DIRETTORE, STEFANIA CIMBANASSI

(MI-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2024. Lei è Stefania Cimbanassi, 51 anni, medico chirurgo e dal 2023 direttrice della Chirurgia generale Trauma Team dell’Ospedale Niguarda di Milano. La notte dello scorso 8 maggio, in una manciata di minuti, si è trovata catapultata dal letto di casa dove stava riposando alla ‘shock room’ per operare l’agente Cristian Di Martino che poco prima era stato accoltellato in stazione a Lambrate.

“In questa questa sala di 25 mq al centro dell’area dell’emergenza – racconta ai microfoni di Lombardia Notizie – facciamo di tutto per salvare vite. Siamo equipaggiati per fare tutte le manovre salvavita che servono per stabilizzare il paziente. Il tempo, il più delle volte è nostro alleato, ma spesso e volentieri è anche il nostro principale nemico”.

L’equipe del trauma team è composta da 9 chirurghi, tutti altamente specializzati, seppur giovanissimi: l’età media di chi opera è infatti di 36 anni. Lavorano su turni h24 sette giorni su 7.

“È una passione – ci spiega Cimbanassi quando le chiediamo qual è la peculiarità di questo lavoro – devi farlo per passione. É un lavoro impegnativo che richiede tanta preparazione, moltissimo studio, tanta passione e abnegazione e tanto sacrificio da molti punti di vista”.

“Oggi – continua Cimbanassi – mediamente affrontiamo 2 casi al giorno, ma possiamo arrivare fino a 5. Complessivamente, il volume di interventi si attesta intorno ai 900 traumi maggiori l’anno. Purtroppo, negli ultimi anni nell’area di Milano abbiamo avuto necessità di assistere molto pazienti, anche giovani, vittime di aggressioni soprattutto da arma bianca a scopo di rapina. Alcuni sono stati dimessi velocemente altri invece hanno riportato lesioni piuttosto gravi. Non è tutto perchè quasi l’80% delle persone che assistiamo risulta positivo ad intossicazione per sostanze di abuso come alcol e/o droghe variamente combinate tra loro indipendentemente dal meccanismo di trauma che li ha colpiti e indipendentemente dalla fascia d’età”.

Il Trauma Team è un gruppo disciplinare che, oltre ai chirurghi, coinvolge anestesisti, ortopedici, neurochirurghi, radiologì coadiuvati da infermieri e personale di supporto ((tecnici di laboratorio, di radiologia e del centro trasfusionale) che garantiscono – anch’essi – un servizio attivo h24. 1l Trauma Team è dedicato alla gestione dei pazienti traumatizzati trasportati in ospedale con un codice di priorità per l’emergenza-urgenza.

Il Trauma Team, l’unico in Italia a conduzione chirurgica, è inserito nell’area dell’emergenza-urgenza, dotata di elisoccorso, pronto soccorso, shock-room, lettì dìi rìanimazione, una radiologia dedicata (tradizionale, Tac, angio), un blocco operatorio con diverse sale a disposizione, un’area intensiva e sub intensiva, letti di degenza di ortopedia, chirurgia, neurochirurgia, maxillo-facciale, medicina d’urgenza, neurologia, chirurgia plastica e centro grandi ustionati.

