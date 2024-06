RUGBY SOUND FESTIVAL: TRENI STRAORDINARI NOTTURNI TRENORD PER I CONCERTI DEL 27 GIUGNO,1° LUGLIO, 3 LUGLIO E 13 LUGLIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2024 – Manca meno di una settimana alla partenza dell’edizione 2024 del Rugby Sound Festival, la manifestazione che porta la grande musica italiana e internazionale (e non solo) in una della più belle location italiane, l’Isola del Castello di Legnano, alle porte di Milano.

Saranno ben 14 gli appuntamenti che si alterneranno tra giugno e luglio sul palco del RUGBY SOUND FESTIVAL, manifestazione nata come la festa di fine stagione del Rugby Parabiago e che in 23 edizioni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli eventi dell’estate italiana.

La partenza è fissata per giovedì 27 giugno con il ritorno dei SUBSONICA. In apertura di serata il dj set dei norvegesi RÖYKSOPP.

Si prosegue poi il 28 giugno con il party MAI DIRE GOKU, seguito il 29 giugno da VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI NOVANTA.

Il 30 giugno una data da segnare in calendario perché nella stessa sera saliranno sul palco i DIE ANTWOORD e COSMO.

Attesissimo il concerto dei PLACEBO in programma il 1° luglio, La band, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, è nota per aver rivoluzionato la musica rock attraverso l’unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile. Virgin Radio è la radio ufficiale del concerto dei PLACEBO al Rugby Sound Festival.

Il 2 luglio sarà la volta dei SUICIDAL TENDENCIES e degli AGNOSTIC FRONT. Le due leggendarie band statunitensi fanno tappa al Rugby Sound per l’unica data italiana dei loro tour.

Il 3 luglio è la volta di COEZ & FRAH QUINTALE, che continuano il loro sodalizio nel mondo del live, protagonisti sui palchi delle principali città italiane, pronti a rubare il cuore a chi li guarda.

Il 4 luglio è atteso MASSIMO PERICOLO, una delle sorprese migliori degli ultimi anni nella scena musicale nonché uno dei migliori liricisti appartenenti alle nuove generazioni che ha saputo conquistare una posizione di rilievo grazie alla capacità di saper passare da un realismo crudo all’ironia con testi all’apparenza semplici ma che sanno creare un’empatia devastante con l’ascoltatore.

Il 5 luglio torna il reggae di ALBOROSIE & SHENGEN CLAN per una serata speciale: dedicherà al pubblico italiano uno show in cui i solidi e profondi ritmi roots, divenuti il suo marchio, incontreranno le sonorità che hanno decretato il reggae non solo come un genere, ma come una vera e propria cultura portatrice di un messaggio globale che ha da tempo superato i confini giamaicani per diffondersi e affermarsi nel mondo.

Si prosegue poi il 6 luglio con la ZARRO NIGHT & Friends con IL PAGANTE e DJ MATRIX mentre il 7 luglio sarà la volta di un altro ritorno: CRISTINA D’AVENA & GEM BOY.

L’11 luglio è PUNK IN CASTLE con tre delle formazioni che hanno fatto la storia del genere nel nostro paese: PUNKREAS, DEROZER, VALLANZASKA.

Il 12 luglio, un’altra esclusiva italiana con i CYPRESS HILL anticipati sul palco da ASSALTI FRONTALI: un evento a tutto hip hop, con due delle band storiche più rappresentative del genere a livello mondiale e italiano. Ospite degli Assalti Frontali, anche Inoki Ness.

Il 13 luglio si chiude con DEEJAY TIME CELEBRATION. I protagonisti del Deejay Time sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.

Tutte le informazioni e i biglietti per le singole date sono disponibili su www.rugbysound.it e www.shiningproduction.com

IN TRENO AL RUGBY SOUND CON TRENORD

Quest’anno raggiungere il Rugby Sound Festival in treno sarà ancora più facile, grazie a Trenord. L’azienda ferroviaria lombarda, infatti, in aggiunta alle corse previste da orario, attiverà treni straordinari notturni per il rientro verso Varese e verso Milano e Treviglio in quattro date della manifestazione:

Il concerto di apertura del 27 giugno con Subsonica anticipato dal dj-set dei Röyksopp, quello del 1° luglio con Placebo, il 3 luglio con Coez e Frah Quintale e il 13 luglio con Deejay Time.

Sarà possibile viaggiare sulle corse straordinarie con un biglietto dedicato che prevede il viaggio di andata su uno dei treni da orario diretti alla stazione di Legnano e il rientro su uno dei collegamenti aggiuntivi notturni. Acquistabile solo online al costo di dieci euro, il ticket deve essere utilizzato nel giorno del concerto corrispondente e non richiede convalida.

Su trenord.it e App sono già disponibili i dettagli sul potenziamento per il concerto di Subsonica + Röyksopp Dj-set: saranno effettuate quattro corse straordinarie, per cui è già possibile acquistare i biglietti. Di seguito gli orari dei treni:

94038: Legnano 01:08-Varese 01:47

94040: Legnano 01:23-Varese 02:02

94049: Legnano 01:05- Milano Porta Garibaldi 01:41-Treviglio 02:35

94051: Legnano 01:20- Milano Porta Garibaldi 01:56-Treviglio 02:50

Le corse in direzione Varese fermeranno a Busto Arsizio FS, Gallarate, Cavaria-Oggiona-Jerago, Albizzate-Solbiate Arno, Castronno, Gazzada Schianno Morazzone.

Le corse in direzione Treviglio fermeranno a Canegrate, Parabiago, Vanzago-Pogliano, Rho, Rho Fiera, Milano Certosa, Milano Villapizzone, Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Passante, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria, Milano Forlanini, Segrate, Pioltello Limito, Vignate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Trecella, Cassano d’Adda.

I dettagli sul servizio straordinario sono disponibili al link https://www.trenord.it/giteintreno/divertimento-relax/rugby-sound-festival

Nei prossimi giorni verranno pubblicate le informazioni sul potenziamento previsto anche per le altre tre date.

Per raggiungere la stazione di Legnano, è possibile utilizzare la linea suburbana S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e le linee regionali Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino

Gli orari delle corse sono disponibili su trenord.it e App.

RUGBY SOUND È CASHLESS

Scaricando l’app Slesh sul cellulare, (da app store o cliccando su questo link) è possibile ricaricare il credito direttamente in autonomia, evitando code e accedendo velocemente a tutti i servizi presenti in area festival. All’ingresso verrà consegnato un braccialetto che permetterà di effettuare tutti i pagamenti. In aggiunta, il credito potrà essere caricato anche presso le casse in loco. Per ulteriori informazioni QUI.

Rugby Sound Festival è un appuntamento che si rinnova dal 1999, divenuto tra i festival più attesi dell’estate e che, ogni anno, sorprende con la sua programmazione ricca ed eclettica in grado di riservare chicche ed esclusive.

Squadra che vince non si cambia: anche quest’anno Rugby Sound Festival è organizzato in collaborazione con Shining Production. Un evento che fonda le sue radici nel gioco del rugby che, come in un lungo terzo tempo, riunisce nel segno della forza di aggregazione della musica dal vivo e dei valori e dello spirito che sono propri del gioco di squadra. Rugby Sound Festival 2024 è realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Legnano.