LA MONZA – RESEGONE COMPIE 100 ANNI: PARTITA!

(mi-lorenteggio.com) Monza, 22 giugno 2024 – La corsa inizia da Monza (162 m s.l.m.), dall’Arengario nel centro della città, per proseguire in via Vittorio Emanuele e via Lecco, raggiungendo i comuni di Villasanta, Arcore, Usmate Velate, Carnate, Osnago, Cernusco Lombardone, Merate, Calco, Airuno, Olginate e, attraversato il fiume Adda, Calolziocorte.

Quindi prosegue lungo i tornanti per Rossino ed Erve ove termina la strada.

Da qui si prosegue lungo il ripidissimo sentiero denominato in dialetto brianzolo “Pra di Ratt” giungendo alla bocchetta del “forcellino”; poi il sentiero attenua il dislivello e gli atleti raggiungono in pochi minuti il traguardo, la Capanna Alpinisti Monzesi (1.173 m s.l.m.) sul Resegone.

Lungo il suo percorso attraversa le due province di Monza e Brianza e di Lecco.