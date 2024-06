MALTEMPO IN LOMBARDIA, DA IERI POMERIGGIO VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 giugno 2024 – Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate da ieri pomeriggio oin Lombardia per far fronte ai danni causati dal maltempo. Più colpite le province di Milano, Lecco, Bergamo, Pavia e Lodi, dove sono stati effettuati interventi per allagamenti, messa in sicurezza di tetti e coperture danneggiate dal vento, e per il taglio di piante pericolanti.

Nella clip il lavoro di ieri sera a Lodi in via Vespucci.

A Milano la zona più colpita è stata la zona Sempione, dove un violento temporale durato 15 minuti ha fatto danni: alberi sono caduti in via Procaccini, in viale Boezio, davanti al centro commerciale di Citylife e al Parco Sempione.