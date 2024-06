MILANO LATIN FESTIVAL: SUCCESSO TRAVOLGENTE AL CONCERTO DI MARIA BECERRA PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI

DOMENICA 23 GIUGNO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 giugno 2024 – Un trionfo di emozioni e musica ha caratterizzato la serata di ieri alla Ticketmaster Arena del Milano Latin Festival, dove la star argentina Maria Becerra si è esibita per la prima volta in Italia. Nonostante le avverse condizioni climatiche che hanno interessato la città, l’artista ha deciso di non cancellare il concerto, trasformandolo in un evento acustico unico e indimenticabile.

Il concerto è iniziato con un caloroso saluto di Maria Becerra ai suoi fan: “Grazie per aver sopportato la pioggia e per tutto lo sforzo che avete fatto”, ha dichiarato con gratitudine. L’atmosfera è diventata subito magica con l’interpretazione di alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui “Perreo Furioso”, “Iman”, “Mi Debilidad”, e “Ojala”, quest’ultima accolta con un coro unanime del pubblico. La serata è proseguita con “Cuando Hacemos el Amor”, seguita dai successi “Automatico”, “Entre Nosotros (remix)” e “Hight”.

Tra il pubblico erano presenti ospiti d’onore come il console generale dell’Argentina, Simon Germanetti, e il calciatore argentino Rodrigo Palacios, che hanno assistito al concerto contribuendo a rendere l’evento ancora più speciale.

La festa per il decimo anniversario del Milano Latin Festival continua oggi con la serata “Noche de Travesura – La Fiesta”, e domenica 23 giugno con quattro concerti imperdibili: Mimi Ibarra, Raul Romero, La India e il Grupo Extra. Un weekend all’insegna della musica e della cultura latinoamericana che promette di regalare momenti indimenticabili.

