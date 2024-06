MILANO, MORELLI: SOLIDARIETA’ A KLAUS DAVI PER INTOLLERABILE EPISODIO ANTISEMITISMO

(mi-lorenteggio.com) Milano 22 giugno 2024 – “Solidarieta’ al giornalista Klaus Davi per l’intollerabile episodio di antisemitismo di cui e’ stato vittima a Milano”. Così in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli riferendosi all’aggressione subita ieri dal giornalista nei pressi del centro islamico di viale Jenner.

“In Italia non ci puo’ essere spazio per le forme di razzismo e intolleranza che trovano l’humus in molti gruppi islamici – prosegue il senatore della Lega – lavorerò fin da subito, con le autorità preposte, perché vengano presi provvedimenti per quanto accaduto”.

Secondo il sottosegretario le politiche della sinistra non aiutano a contrastare situazioni simili perche’ la sinistra “sproloquia di diritti a destra e a manca – dice – mentre resta cieca di fronte alle migliaia di donne costrette in veli e burqa o con il divieto di imparare l’italiano anche nella evoluta Milano”, conclude Morelli.

Redazione