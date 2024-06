Alla Fondazione Prada un evento della Fondazione Ospedale Buzzi per i bambini

Una serata alla Fondazione Prada per festeggiare la raccolta fondi

Assoedilizia informa

di Saverio Fossati

Milano, 23 giugno 2024 – Fondazione Buzzi e Fondazione Prada, le affinità ci sono e non è la prima volta che l’Ospedale dei bambini è ospite di uno dei maggiori centri culturali italiani. Così il 20 giugno si è festeggiato la raccolta fondi per dotare l’ospedale per bambini di un centro di simulazione pediatrica, progettato per simulare scenari clini realistici formando medici e infermieri. Alla serata hanno partecipato Assoedilizia, i volontari del Buzzi e molti rappresentanti politici, fra i quali il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, e della società milanese.

Il saluto iniziale è stato dato dal presidente Stefano Simontacchi, che ha ringraziato i partecipanti all’evento e annunciato gli ottimi risultati della prima raccolta.

L’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha detto che “Sono soldi spesi bene e noi verifichiamo che tutto quello che garantite e sponsorizzate serva a qualcosa di importante e di utile, non sempre accade”. È poi intervenuto un consigliere ministeriale, in rappresentanza del ministero della Difesa, che ha dato il patrocinio al progetto, che ha evidenziato che la presenza della Difesa a iniziative così importanti anche perché “Il termine famiglia si possa sempre declinare con esempi percepibili da Nord a Sud”.

Gli ospiti sono stati poi invitati alla mostra di Prada dedicata a un’ampia retrospettiva dedicata all’artista italiano Pino Pascali (1935-1968). Il progetto approfondisce il carattere innovativo della sua opera, specialmente in relazione alla produzione scultorea, che negli ultimi cinquant’anni ha avuto un impatto fondamentale su diverse generazioni di artisti e critici e continua ad attirare l’attenzione del pubblico internazionale.

Già qualche mese fa, il 7 novembre, gli ospiti di Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini erano stati accolti nella sede di Fondazione Prada, per celebrare i traguardi raggiunti e raccontare i nuovi obiettivi della Fondazione.

Maria Grazia Colombo, Lina Sotis e Ida Salvo – rispettivamente Commissario Straordinario ASST FBF-Sacco, membro del Comitato d’Onore della Fondazione e Consigliere Delegato, già Direttore Anestesia e Terapia Intensiva dell’Ospedale Buzzi – avevano presentato agli ospiti il progetto del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico di 2000 mq, parte del Nuovo Padiglione dell’urgenza dell’Ospedale dei Bambini di Milano, previsto nel 2024. E avevano preso parte a una speciale visita guidata alla mostra “Paraventi: Folding Screens from the 17 th to the 21 st Centuries”, un’ampia esposizione a cura di Nicholas Cullinan su storia e significati dei paraventi, ripercorrendo le traiettorie di reciproche contaminazioni tra Oriente e Occidente e i processi di ibridazione fra diverse forme d’arte e funzioni.