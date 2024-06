Bernate Ticino. 53enne si perde col monopattino nel Parco Ticino, recuperato dai Vigili del Fuoco

(mi-lorenteggio.com) Bernate Ticino, 23 giugno 2024 – Ieri sera, intorno alle ore 19.30, nei pressi della Strada per il Porto, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza della Croce Bianca Magenta, sono intervenuti per cercare un 53enne, che si era perso tra i sentieri del Ticino col suo monopattino. Ritrovato, intorno alle 22.30, grazie al sistema GPS, l’uomo è stato ritrovato e soccorso e trasportato all’ospedale di Magenta in codice verde, in quanto scosso e in stato confusionale.

V. A.