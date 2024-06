Brianza in Trincea: ‘Salis, Monza non ti vuole’

(mi-lorenteggio.com) Monza, 23 giugno 2024 – I militanti di Brianza in Trincea, sabato 22 giugno, hanno esposto uno striscione presso una delle entrate principali della città di Monza uno striscione con la scritta ‘Salis, Monza non ti vuole’ all’ingresso della città, nello stesso punto in cui Ilaria, neoeletta eurodeputata, si è fatta fotografare quando è tornata in Italia dopo sedici mesi in carcere e ai domiciliari a Budapest, dove è a processo con l’accusa di aver aggredito alcuni estremisti di destra.

