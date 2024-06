Carpenedolo. Famiglia bloccata nel fiume Chiese, salvata

(mi-lorenteggio.com) Carpenedolo, 23 giugno 2024 – Intorno alle ore 19.10 di ieri sera, in località Sant’Apollonia, lungo le rive del fiume Chiese, i Vigili del Fuoco, due ambulanze, un’automedica e le forze dell’ordine sono intervenuti per il recupero di una famiglia di pakistani composta da 2 adulti e 2 bambini di otto e quattro anni bloccati da alcune piante su di una barca all’interno del fiume Chiesa a Carpenedolo. La famiglia è stata tratta in salvo dopo il recupero.