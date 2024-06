Monza – Resegone: ubriaco travolge una volontaria e un ciclista e scappa: preso

(mi-lorenteggio.com) Monza, 23 giugno 2024 – Nel centenario della Monza Resegone, poco dopo la mezzanotte, durante la corsa podistica, è avvenuto un grave incidente a Cernusco Lombardone: una donna di 41 anni, che faceva la volontaria per la gara podistica, è stata investita sulla Provinciale 342. Il semaforo era disattivato ma l’incrocio era controllato dai volontari per regolamentare il traffico, durante la corsa podistica.

La donna, come gli altri, indossava regolarmente la pettorina catarifrangente e la strada era ben illuminata, ma , una Audi A3 l’ha travolta per poi scappare. Dopo 200 metri dal primo incidente, il veicolo ha investito anche un ciclista di 53 anni, tentando di fuggire. Ma, a Merate, il veicolo è stato fermato dai carabinieri e il conducente era in evidente stato di ebbrezza: la patente gli è stata revocata ed è stato denunciato a piede libero con le accuse di guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.

Nel frattempo, la donna, con diverse contusioni e un trauma caranico, è stata soccorsa e trasportata dall’elisoccorso attrezzato per il volo in notturna, giunto da Como all’ospedale di Varese Circolo; il ciclista, soccorso in via Spluga, che è stato trasportato con un’ambulanza della Croce Bianca di Merate in codice giallo all’ospedale di Lecco.

V. A.