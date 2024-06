Tener-a-mente festival. INTERPOL in concerto per l’UNICA DATA italiana, 25 giugno, Anfiteatro del Vittoriale (Gardone Riviera)

FAUTORI DI UNA NEW WAVE ELEGANTE ED OSCURA,

BAND DI CULTO DELLA SCENA ALTERNATIVE-ROCK,

PER LA PRIMA VOLTA

SUL PALCO DELL’ANFITEATRO DEL VITTORIALE

PER UN’UNICA DATA ITALIANA

INTERPOL

in concerto

MARTEDI’ 25 GIUGNO

Festival del Vittoriale TENER-A-MENTE

Gardone Riviera (BS), via Vittoriale, 12

apertura cancelli: ore 20.00 – inizio concerto: ore 21.15

rimasti in vendita biglietti di:

platea laterale non numerata: 55 Euro + prevendita

posti in piedi: 38 Euro + prevendita

biglietti in vendita al sito www.anfiteatrodelvittoriale.it

Band di culto della scena alternative-rock, Interpol in concerto per un’unica data, martedì 25 giugno, per la prima volta sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale per Tener-a-mente festival.

L’ultimo album, ‘The Other Side Of Make-Believe’, pubblicato a giugno 2022 (Matador Records) è il frutto del lavoro di oltre un anno: riunitisi nel 2021, per la prima volta insieme al veterano Flood (Mark Ellis), Interpol tornano a collaborare con l’ex co-produttore Alan Moulder.

Nel corso della loro lunga e venerata carriera, Interpol hanno lasciato un segno indelebile nella scena alternative-rock, dapprima newyorkese per poi conquistare un riconoscimento importante nella scena mondiale. Attivi dal 1998, Interpol (Paul Banks, voce e chitarra – Daniel Kessler, chitarra – e Sam Fogarino, batteria), dopo una serie di ep autoprodotti, pubblicano con l’etichetta Matador Records il disco di debutto, ‘Turn On The Bright Lights’, un fulmine a ciel sereno che riscuote (e scuote) la stampa specializzata che li acclama band di culto della scena New Wave. Il successivo ‘Antics’ (2004) consolida la fama della band che, nel mentre, ha trascorso due anni in tour internazionali, lavorando al terzo progetto discografico, ‘Our Love To Admire’. Pubblicato nel 2007, l’album viene registrato per la prima volta a New York ed è il disco di maggior successo della formazione, con altissimi risultati nelle classifiche mondiali. E’ anche il primo lavoro con Capitol Records, tra atmosfere fumose, new wave e riverberi noise.

Dopo essersi dedicati a progetti solisti, Interpol tornano nel 2010 con l’omonimo album, a cui segue una lunga tournée che comprende anche alcuni opening per U2 negli stadi.

Due anni dopo la band celebra il decimo anniversario con l’edizione deluxe di ‘Turn On The Bright Lights’, arricchita da demo e rarità. Il quinto album, ‘El Pintor’, arriva nel 2014 ed è forse il lavoro più personale della band ad oggi.

Nel 2017 Interpol intraprendono un tour in occasione dei quindici anni dal loro debutto e, l’anno seguente, è la volta di ‘Marauder’, il sesto disco, un ritorno a Matador Records, seguito poco dopo dall’ep ‘A Fine Mess’, che contiene registrazioni catturate durante le sessioni dell’album.

Nel 2020 Interpol sono costretti ad interrompere il flusso produttivo che li avrebbe portati al settimo album: a causa della pandemia, infatti, i tre hanno dovuto forzatamente comporre separati, per poi riunirsi nell’estate 2021, sui monti Catskill, prima dei ritocchi finali nel nord di Londra. Con la co-produzione di Flood e Alan Mouler (noti per aver lavorato con Depeche Mode, Nine Inch Nails, Gary Numan ed altri), ‘The Other Side Of Make-Believe’ viene pubblicato a giugno 2022 e segna un ritorno della band a suoni meno vigorosi ma maggiormente accattivanti.

Per la prima volta sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale, e per un’unica data italiana, Interpol in concerto, martedì 25 giugno, per un live atteso e travolgente.

