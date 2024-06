Biblioteca degli Alberi Milano presenta Roy Paci & Aretuska

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2024 – Sulle note della bella stagione, dal 27 giugno al 18 luglio 2024 ripartono a BAM – Biblioteca degli Alberi Milano i “BOOM BAM! Sunset Music in the park with Saturnino and Friends”: quattro giovedì estivi all’insegna della musica al tramonto in compagnia di artisti e giovani talenti internazionali.

La rassegna musicale si inserisce all’interno del palinsesto culturale della sesta stagione di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella: una programmazione di oltre 300 appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, ideata e diretta da Francesca Colombo, che promuove il connubio fra rigenerazione urbana e attivazione culturale, stimolando partecipazione, inclusione e senso di comunità.

BOOM BAM! prende il via giovedì 27 giugno alle ore 19.30 con il concerto travolgente di Roy Paci & Aretuska: una performance dal ritmo energico e coinvolgente che vede il cantante, trombettista, compositore e produttore discografico siciliano lanciare il singolo che anticipa il nuovo album in uscita in autunno, accompagnato dalla formazione completa del gruppo Aretuska. A seguire, la serata si chiude in festa con Rumba d’Estate after show con Special Guest Dj Aladyn.

Anticipa il concerto un breve talk con Francesco Cicconetti sul tema della libertà di espressione personale e il rispetto delle diversità, presentato da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella.

L’incontro si inserisce nell’ambito dei LOV&SEX talk nati dalla collaborazione BAM meets SYNLAB, supporter dell’evento e leader in Italia nei servizi di diagnostica ed esami di laboratorio: quattro incontri che anticipano i concerti con momenti di riflessione sui temi dell’educazione alla sessualità consapevole e di sensibilizzazione alla prevenzione delle infezioni trasmissibili. Dopo Francesco Cicconetti, i prossimi appuntamenti vedono protagonisti gli influencer Dottor Punto G e Giulia Lamarca che racconteranno al pubblico la propria esperienza personale, e la Dr.ssa Iolanda Iannella, ginecologa, che ripercorrerà gli argomenti affrontati nei talk e sarà a disposizione per domande sui temi della prevenzione, concludendo il ciclo di incontri.

La nuova stagione di BOOM BAM! vede musicisti diversi calcare le scene del naturale palco della Biblioteca degli Alberi: un viaggio sonoro che, dopo il potente mix di rocksteady, ska, soul, funk e melodie mediterranee di Roy Paci & Aretuska, si immerge nelle sonorità di Luizga (04.07), tipiche della musica popolare brasiliana con influenze pop, folk, salsa e samba, approda poi nel soul, pop e R&B della canadese Saandia (11.07) e si conclude con il neo soul e R&B della cantante e cantautrice italo-veneziana Arya (18.07), tra le voci più interessanti del panorama musicale.

Alle performance segue come da tradizione un live set di Saturnino, per chi vuole continuare a ballare o semplicemente a divertirsi e rilassarsi. Durante tutti i giovedì musicali è disponibile, anche quest’anno, un servizio aperitivo realizzato in collaborazione con Ratanà, a partire dalle ore 19.00 fino alle 22.00 circa.

Tutti gli appuntamenti del programma culturale di BAM sono sempre gratuiti e aperti a tutti su registrazione.

Maggiori informazioni su www.bam.milano.it