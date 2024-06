Giusy Versace festeggia a Milano i 10 anni di ‘Wall of Dolls’!

Il muro di bambole contro il femminicidio, la più grande installazione permanente al mondo contro la violenza di genere ideato da Jo Squillo con sede a Milano in via De Amicis 2, ha festeggiato i 10 anni di attività.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2024 – C’era anche Giusy Versace ai festeggiamenti per i 10 anni di attività di ‘Wall of Dolls’, l’installazione che nacque nel giugno 2014 a Milano, in via De Amicis 2, in occasione della settimana della moda uomo, proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica maschile su un problema sociale di estrema gravità, attraverso anche la partecipazione di numerosi artisti.

Negli anni, ‘Wall of Dolls’ oltre ad essere diventato la più grande installazione permanente al mondo contro la violenza di genere, èdivenuto simbolo contro i femminicidi e la violenza sulle donne non solo a Milano ma in molte altre importanti città come Genova, Trieste, Venezia, Roma e Messina.

Per festeggiare questo importante anniversario, il muro esterno di via De Amicis è diventato un giardino verticale coperto di nuove bambole, mentre al suo interno, la sede ha ospitato opere di famosi artisti, stilisti e designer.

Ideatrice e fondatrice di questo importante progetto è l’artista Jo Squillo, mentre la giornalista Francesca Carollo è la presidente dell’associazione ‘Wall Of Dolls’ nata nel 2019. Anche Giusy Versace, sin dalla nascita di questo progetto, ha sempre svolto un ruolo significativo nella promozione e diffusione dell’iniziativa.

”Quando dieci anni fa Jo Squillo mi chiamò per chiedermi di portare una bambola in via De Amicis, pensai che fosse una follia e invece oggi è diventato un importante simbolo contro il femminicidio, anche fotografato da turisti e attenzionato dai teen-ager. Pochi sanno che si ispira ad una tradizione indiana che vede appendere una bambola fuori dalla porta in segno di rispetto e di vita per ogni donna violata e uccisa. Oggi WallOfDolls è diventata un’importante associazione, che nel tempo è riuscita ad avvicinare e unire anche molte altre associazioni, ad aiutare tante donne e continua a farlo con l’aiuto di professionisti grazie a progetti mirati a sostenerle durante e dopo la denuncia. Dobbiamo dire basta alla violenza e, ringrazio tutte le donne coraggiose che non hanno mai mollato, tutti gli amici e le amiche che si sono unite a noi negli anni e che non hanno mai fatto mancare il loro supporto, ringrazio Jo che ci ha sempre creduto. Insieme a Francesca e a tanti amici e amiche continueremo a far quanto possibile per non farle mai sentire sole.La vita è un dono e nessuno è autorizzato a toglierla. Sogno un mondo più gentile e rispettoso e ognuno di noi ha il dovere di fare la propria parte per costruirlo” – queste le parole di Giusy Versace.