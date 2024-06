I SUBSONICA fanno tappa a Legnano (MI) con LA BOLLA TOUR, la tournée che li vedrà protagonisti dei principali festival e delle venue italiane più suggestive nell’estate 2024. Appuntamento giovedì 27 giugno al Rugby Sound Festival.

Dopo il successo del SUBSONICA 2024 TOUR nei palazzetti di questa primavera, questo nuovo tour – sempre prodotto da Live Nation – è un’occasione per vivere ancora una volta tutta la loro potenza sul palco. Dopo la partenza il 31 maggio da Livorno, LA BOLLA TOUR farà ora tappa il 27 giugno a Legnano (Rugby Sound Festival), il 28 giugno a Collegno (TO) (Flowers Festival), l’11 luglio a Roma (Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), il 12 luglio a Napoli (Noisy Naples, Arena Flegrea), il 18 luglio a Genova (Arena del Mare – Porto Antico), il 19 luglio a Cento (FE) (Piazzale della Rocca), il 20 luglio a Cattolica (RN) (Arena della Regina), il 2 agosto a Trento (Trentino Arena), il 3 agosto a Lignano (UD) (Arena Alpe Adria), l’8 agosto a Teramo (Natura Indomita) (nuova data, i biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di oggi), il 10 agosto a Locorotondo (BA) (Locus Festival) e il 21 agosto a Brescia (Radio Onda d’Urto Festival). I biglietti sono disponibili su www.livenation.it

I Subsonica saranno inoltre fra i protagonisti dell’Eolie Music Fest 2024 con un esclusivo set acustico, previsto per il 5 luglio a Santa Marina di Salina.

Ospite degli appuntamenti estivi sarà Ensi che, insieme a Willie Peyote, costituisce gli unici feat. all’interno del disco “Realtà Aumentata”, nel brano “Scoppia la Bolla”. Il video (prodotto da Comodo64 e con la regia di Ivan Cazzola) del singolo è stato girato proprio nel corso del SUBSONICA 2024 TOUR. Immagini live e intimità da backstage si alternano per mostrare tutti i colori e l’energia condivisa nelle tappe di una tournée che ha saputo unire la grande espressione tecnologica e scenografica di un palco spettacolare con la carica umana di una band che, dopo quasi 30 anni di storia, continua a non risparmiare nulla.

La tournée nei palazzetti e il tour estivo danno vita live ai brani del nuovo album “Realtà Aumentata”, uscito lo scorso 12 gennaio: il disco è composto da undici canzoni – scritte nell’arco del 2023 – che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Questi brani zoomano tra pixel di quotidianità e visioni cosmiche, tra energie luminose e penombre, tra presente e futuro, viaggiando sempre su un binario ritmico avvolgente.

All’album è seguita la release, il 22 marzo, dell’EP di “Universo”, contenente il singolo originale (quarta traccia di “Realtà Aumentata”) e tre remix a cura di Indian Wells, Ivreatronic e del collettivo Bufufer. Nelle scorse settimane i Subsonica hanno messo a disposizione sui propri canali social le tracce separate della voce e dei singoli strumenti di “Universo”, invitando i fan della band a utilizzarle per realizzare i propri remix con la promessa di pubblicarne uno. L’iniziativa ha avuto grandissimo seguito e successo, al punto che sono state ricevute almeno 70 versioni remix del brano. I Subsonica hanno deciso di selezionarne ben 3 – Cuperose (Andrea Privitera), Fractae (Paolo Caruccio) e Koko (Alessandro Ballarini) – alle quali si aggiunge una versione puramente orchestrale donata da Davide Rossi, violinista, arrangiatore e direttore d’orchestra, vincitore di numerosi Grammy, che già aveva preso parte agli arrangiamenti della canzone. I brani vincitori dell’“Universo Remix Contest” e la traccia a cura di Davide Rossi sono ora disponibili su tutte le piattaforme digitali.

LA BOLLA TOUR – CALENDARIO TOUR ESTIVO 2024

31 maggio 2024 – Livorno @ Straborgo – Piazza Mazzini

2 giugno 2024 – Campobasso @ Festival dei Misteri

18 giugno 2024 – Padova @ Sherwood Festival

27 giugno 2024 – Legnano (MI) @ Rugby Sound Festival

28 giugno 2024 – Collegno (TO) @ Flowers Festival

11 luglio 2024 – Roma @ Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

12 luglio 2024 – Napoli @ Noisy Naples – Arena Flegrea

18 luglio 2024 – Genova @ Arena del Mare – Porto Antico

19 luglio 2024 – Cento (FE) @ Piazzale della Rocca

20 luglio 2024 – Cattolica (RN) @ Arena della Regina

2 agosto 2024 – Trento @ Trentino Arena

3 agosto 2024 – Lignano (UD) @ Arena Alpe Adria

8 agosto 2024 – Teramo @ Natura Indomita (Piazza Martiri della Libertà)

10 agosto 2024 – Locorotondo (BA) @ Locus Festival Masseria Ferragnano

21 agosto 2024 – Brescia @ Radio Onda d’Urto Festival

Info e biglietti su www.livenation.it

EOLIE MUSIC FEST

5 luglio 2024 – Santa Marina di Salina (set acustico)

SUBSONICA – BIOGRAFIA

I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Vicio (bassista), che ha sostituito Pierfunk dal 1999. La band, influenzata da ritmi underground e linguaggi sonori sperimentali, ha rivoluzionato la scena e creato un sound riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live. Numerosi i premi e riconoscimenti collezionati, fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo. Nella loro carriera hanno pubblicato gli album: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una Nave in una Foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e “8”, uscito il 12 ottobre 2018 a cui seguono un tour europeo a dicembre 2018, la tournée italiana nei palazzetti (febbraio 2019) e date estive nei principali festival italiani. Il 22 novembre 2019 il gruppo pubblica “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Venerdì 24 aprile 2020 viene pubblicato “Mentale Strumentale”, nono album inedito dei Subsonica, registrato nel 2004. All’uscita discografica segue l’omonimo tour che, dopo essere stato spostato a causa dell’emergenza sanitaria, è partito il 1° aprile 2022 e ha registrato il tutto esaurito. Il tour segue quello estivo che nel 2021 ha toccato diverse piazze e venue all’aperto in tutta Italia. A luglio 2022 segue la tournée estiva ATMOSFERICO 2022 con cui la band ha celebrato il ventennale di Amorematico, il terzo album dei Subsonica, pubblicato l’11 gennaio 2002. Durante l’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, i Subsonica vengono insigniti del Premio Speciale Soundtrack Stars Award per la musica di “Adagio”, film di Stefano Sollima. Il 20 ottobre 2023 esce “Pugno di Sabbia”, il nuovo singolo che – assieme al brano “Mattino di Luce” – anticipa il decimo album in studio della band “Realtà Aumentata”, fuori il 12 gennaio 2024. Il 2024 li vede tornare ad esibirsi nei principali palazzetti italiani con il SUBSONICA 2024 TOUR, e nei principali festival estivi italiani con LA BOLLA TOUR, in partenza il 31 maggio.