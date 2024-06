AUTONOMIA, ATTILIO FONTANA PLAUDE A PRESIDENTE MELONI: CHIARA, PRECISA E PUNTUALE. LOMBARDIA PRONTA AD ASSUMERSI PROPRIE RESPONSABILITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2024 – “Chiara, precisa e puntuale”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, definisce quanto espresso dal premier Giorgia Meloni in materia di autonomia differenziata. “Oltre a ringraziare Giorgia Meloni, desidero evidenziare in particolare un suo passaggio – ha aggiunto il governatore della Lombardia – quello in cui viene spiegato che affermare l’autonomia significa ‘responsabilizzare le Regioni e le sue classi dirigenti sulla spesa e sui servizi'”.

“Ecco – conclude Attilio Fontana – la Lombardia, come sempre, si assumerà le proprie responsabilità per il bene dei lombardi e del resto dell’Italia. Perché la nostra regione è motore trainante dell’intero Paese”.

