CENTRALE DISTRICT CON AVIS MILANO: IL 4 LUGLIO GIORNATA DI DONAZIONI ALL’INNSiDE Milano Torre GalFa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2024 – Quarto appuntamento della campagna di Centrale District a sostegno di Avis Milano. Giovedì 4 luglio, dalle 8 alle 12, un’autoemoteca sarà in funzione davanti all’INNSiDE Milano Torre GalFa (via Gustavo Fara, 41), uno degli alberghi del Comitato che vede insieme grandi alberghi, esercizi commerciali e attività imprenditoriali del quartiere Centrale- Repubblica.

La campagna di sostegno, che punta a coinvolgere non solo i dipendenti dei diversi esercizi, ma anche i cittadini*, vede due momenti annuali tradizionalmente difficili per le donazioni: gennaio, con il calo dovuto al periodo post vacanze e alle influenze stagionali, e luglio, con l’estate a fare da deterrente.

I donatori potranno fare una ricca colazione al termine. Per donare è necessario consultare le informazioni sul sito di AVIS www.avismi.it e iscriversi secondo le modalità riportate sulla pagina FB di Centrale District (facebook.com/centraledistrict).

Tra i promotori della giornata di donazioni, ormai un appuntamento fisso del calendario annuale del District, c’è Alessio Previde Massara, Hotel Manager dell’INNSiDE Milano Torre GalFa e membro del CDA di Centrale District: “E’ un Piacere e UN Onore mettere a disposizione di Avis Milano gli spazi dell’hotel e poter incontrare i cittadini volontari che parteciperanno alla donazione, tanto necessaria da un punto di vista sociale quanto utile per poter integrare le attività di Centrale District a beneficio del Quartiere”.

Camilla Doni, proprietaria del Best Western Hotel Madison e del board di Centrale District: “Con questo quarto appuntamento confermiamo la sensibilità sociale del Distretto e la voglia di avvicinare i cittadini ai grandi alberghi, parte integrante del tessuto sociale del quartiere – spiega – Abbiamo consolidato la partnership con Avis Milano per fare della zona un hub per la salute e della solidarietà: un altro passo avanti per favorire una diversa identità e percezione del quartiere”.

*Obbligatoria entro 5 giorni dalla donazione, una mail a servizio.donatori@avismi.it in cui specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico diretto e orario di preferenza per la donazione. I cittadini intenzionati a donare sono pregati di consultare preventivamente le indicazioni sanitarie sul sito di AVIS www.avismi.it. Contatto telefonico con Avis Uff. Servizio Donatori AVIS Milano servizio.donatori@avismi.it 02/70635020_scelta 1