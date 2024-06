CONSUMI, A MILANO E IN LOMBARDIA IL METEO DOMINA SUL CARELLO DELLA SPESA: NON DECOLLANO GELATI, ANGURIE E BOTTIGLIE D’ACQUA, TENGONO I PRODOTTI ‘NON STAGIONALI’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2024 – Le condizioni meteo, sempre più instabili, che soprattutto da aprile a oggi sono riferibili più ad aspetti tipici dell’autunno e del primo inverno che a fine primavera e inizio estate, condizionano in maniera forte il ‘carrello della spesa’ di chi quotidianamente si reca a fare la spesa. Lo rileva l’Osservatorio dei Supermercati ‘Il Gigante’ (gruppo della grande distribuzione con 70 realtà tra ipermercati, superstore e supermercati, la maggior parte dei quali in Lombardia) evidenziando come proprio l’instabilità metereologica sia sempre più un fattore dominante. “Una situazione – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – che rende difficile anche la nostra programmazione. Infatti, ci troviamo a dover fronteggiare richieste di prodotti poco stagionali a discapito di altri tipici dei periodi più caldi”. Un esempio che meglio di ogni altro fotografa questa situazione è il consumo di bottiglie d’acqua, bibite, birre e gelati in calo – rispetto agli stessi periodi degli anni passati – del 10%. Così come non decolla la vendita di angurie e meloni e dei prodotti tipici delle prime grigliate. E in questa direzione va anche il calo degli articoli destinati agli arredi da giardino e il modo del barbecue. Al contrario ‘resistono’, in controtendenza con primavera ed estate, gli acquisti nel ‘settore carne’ (con arrosti e fesa di tacchino e vitello) e nella gastronomia di proposte come lasagne, crespelle e pollo allo spiedo. Tra la frutta e la verdura non arretrano mele, patate, ‘minestrone’ e ‘zuppe’. “In ogni caso – conclude Giorgio Panizza – grazie all’impegno di tutta la nostra squadra, riusciamo a dare risposta alle richieste dei clienti, con la speranza che il meteo diventi più clemente per un’estate più stabile”.

V. A.