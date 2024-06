(Mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2024 – È morta ieri a causa di un malore mentre si trovava in vacanza in Sardegna all’età di 57 anni Roberta Guaineri , che era stata assessora allo Sport del Comune di Milano nella prima giunta del sindaco Giuseppe Sala . Proprio lei aveva seguito la corsa alla candidatura olimpica per ospitare i giochi invernali di Milano-Cortina del 2026, che poi la città si è aggiudicata. Guaineri era avvocato nello studio legale Nctm.

Redazione