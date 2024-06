MONZA. IL QUESTORE RICEVE E DA IL BENVENUTO AI VENTI AGENTI NEOASSEGNATI ALLA QUESTURA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 25 giugno 2024 – Nella mattinata di lunedi’ 24 giugno, il Questore della Provincia di Monza e della Brianza, ha accolto e dato il benvenuto negli uffici di via Montevecchia a venti nuovi poliziotti appartenenti al ruolo Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, che andranno a potenziare l’organico della Questura. I Neo Agenti appena nominati, che hanno giurato fedeltà alla Repubblica il 19 giugno scorso, provengono dalle Scuole Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria, Campobasso, Pescara, Peschiera, Piacenza, Trieste, Vibo Valentia e Nettuno, ove hanno svolto il corso di formazione. Hanno un’età media di 24 anni e provengono da una precedente esperienza nelle forze armate, a seguito della quale hanno scelto di continuare il lore servizio a favore del cittadino nella Polizia di Stato, come organo che garantisce, oltre alla prevenzione e repressione dei reati, i fondamentali diritti cardini della democrazia mediante la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sin da subito i nuovi poliziotti saranno assegnati alle varie articolazioni della Questura ed andranno ad incrementare gli uffici della Questura di cui undici all’Ufficio di Gabinetto, per rafforzare i servizi generali di prevenzione gestione dell’ordine pubblico, tre presso la Divisione Anticrimine, a rafforzare il settore delle misure di prevenzione, altri tre alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, per incrementare l’Ufficio Passaporti, ed infine, tre presso l’Ufficio Immigrazione, nonché presso gli uffici di front-office al servizio ed a favore dell’utenza. Il Questore della Provincia ha sottolineato come “l’importanza dell’assegnazione di queste preziose risorse, testimonia l’attenzione che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza riserva al territorio ed alle comunità di Monza e della Brianza, nella consapevolezza di interpretare il nostro ruolo ed il nostro servizio per il bene comune ed a favore dei cittadini, i quali legittimano il nostro operato ed il nostro agire con la fiducia che riservano e ripongono verso di noi”.