Questura di Milano, due aperture straordinarie al sabato per i passaporti

Ora tutti i commissariati sono abilitati alla stampa del documento di espatrio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2024 – Al fine di aumentare ulteriormente gli “slot” degli appuntamenti a disposizione dei cittadini per l’emissione del passaporto, anche in vista del periodo estivo, la Questura di Milano ha predisposto due aperture straordinarie dell’Ufficio Passaporti in via Cordusio 4 sabato 29 giugno e sabato 6 luglio pp.vv., dalle ore 8,30 alle ore 12,30, solo con appuntamento prenotabile, da domattina martedì 25 giugno, attraverso il portale https://passaportonline.poliziadistato.it nella sezione “Appuntamenti ordinari”.

Rimane ferma la possibilità, per i cittadini con esigenze di espatrio entro i 30 giorni, di poter accedere, dal medesimo portale, all’”agenda prioritaria” per ottenere il documento, quando ne sussistano le condizioni, in tempo per la partenza.

Si comunica, inoltre, che la Questura di Milano ha portato a termine il fondamentale processo di delocalizzazione dei processi di stampa dei passaporti presso tutti i commissariati cittadini i quali, novità assoluta per il capoluogo lombardo, rilasciano direttamente il documento di espatrio ai cittadini che hanno effettuato lì la richiesta, semplificando di molto il rapporto con l’utenza e abbattendo, di conseguenza, i tempi di attesa per l’emissione. Tale attività va ad aggiungersi a quella della Divisione Polizia Amministrativa, che ne mantiene il coordinamento, l’appoggio logistico e la supervisione, e che continuerà a gestire operativamente la ricezione del pubblico presso i propri sportelli dell’Ufficio Passaporti in via Cordusio 4. I commissariati di pubblica sicurezza distaccati di Cinisello Balsamo, Legnano, Rho-Pero e Sesto San Giovanni sono parimenti indipendenti circa la ricezione delle istanze la stampa dei passaporti del proprio bacino di utenza.

La delocalizzazione della stampa dei passaporti, che ha avuto inizio ai primi di marzo 2024 coinvolgendo i Presidi più centrali anche con il prezioso supporto delle risorse tecniche messe a disposizione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stata completata a metà del mese in corso e ha consentito di abbattere i tempi del procedimento di rilascio che ora è, nella maggior parte dei casi, inferiore a quello di 15 giorni previsto dalla legge n°1185 del 1967, arrivando, quando possibile o laddove sussistano necessità specifiche da parte del cittadino, alla consegna del passaporto nel giro di poche ore dalla presentazione dell’istanza.

Redazione