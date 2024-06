AUTONOMIA, CECCHETTI (LEGA): “GRAZIE AL PRESIDENTE MATTARELLA PER AVERLA PROMULGATA, CERTIFICANDONE LA SUA LEGITTIMITÀ. ZITTITO IL PD”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2024 – “Grazie al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in una sola settimana dall’approvazione finale alla Camera dei Deputati, ha promulgato la legge sull’autonomia regionale differenziata, certificando che si tratta di una legge assolutamente legittima, zittendo così le inutili polemiche di PD, sinistra e Cinque stelle.

Una promulgazione che conclude l’iter istituzionale di questo provvedimento e corona una battaglia politica, condotta dalla Lega, e condotta anche dai territori e dalla Regioni, iniziata 40 anni fa.

Oggi diamo una risposta definitiva agli oltre tre milioni di cittadini lombardi che il 22 ottobre 2017 avevano chiesto l’autonomia regionale con il loro voto favorevole al referendum.

Ancora un grande grazie al ministro Roberto Calderoli per il suo grande lavoro quotidiano fatto in questo anno e mezzo per realizzare questa riforma nei tempi stabiliti, una riforma voluta dalla Lega e da Matteo Salvini per modernizzare il Paese, per aumentare la qualità e la quantità dei servizi offerti a tutti i cittadini italiani.” Lo afferma l’on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’Aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

Redazione