Cesano Boscone. Al via Cinema sotto le stelle 2024

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 26 giugno 2024 – Cinque appuntamenti a partire dal 26 giugno e per tutto il mese di luglio per proseguire in agosto: è l’edizione 2024 di “Cinema sotto le stelle”. In diverse zone della città, sarà possibile guardare in compagnia il film preferito. L’iniziativa è proposta dall’amministrazione comunale

Sarà la storia di June, una bambina di grande immaginazione e con uno straordinario talento per l’ingegneria, raccontata nel film d’animazione “Wonder park – sogna in grande” ad aprire la rassegna 2024 di “Cinema sotto le stelle” organizzata dall’amministrazione comunale. Verrà proposto il 26 giugno alle 21.30 all’interno del Parco Pertini (ingresso da via Roma).

È il primo di dieci film scelti per la programmazione di quest’anno con lo scopo di allietare le serate dei cesanesi. Si prosegue con “L’ultima notte di Amore” il 3 luglio sempre alle 21.30 al parcheggio Arci di via Kuliscioff, 8. Dove verrà proposto, il 10 luglio alla stessa ora, “Dolittle”.

Il 17 luglio in piazza Falcone verrà proiettato “Le otto montagne”. Il 24 luglio si torna al Pertini con “Ad Astra” e il 31 alla Sala della Trasparenza di via Libertà, 9 con “Champions”.

Il 7 agosto, un film cult di animazione, “Coco”, all’anfiteatro della Casa della musica di via Matteotti, 9. E, nello stesso luogo, il 14 agosto “La signora Harris va a Parigi”. Mentre il 21, ai Giardini della Costituzione di via N. Sauro, verrà proposta la pellicola “Il richiamo della foresta” alle ore 21. Stessa ora per “Sergio Sergei – il professore e il cosmonauta” per il quale, il 28 agosto, si torna all’anfiteatro della Casa della musica di via Matteotti, 9.

In caso di maltempo, le proiezioni verranno spostate in luoghi chiusi: al Cereda per le pellicole proposte al Pertini, al Teatro Piana per quelle previste al parcheggio Arci, alla Casa della Musica per i film in programma in piazza Falcone o ai Giardini della Costituzione. Comunque, sul portale web istituzionale e sui canali social del Comune verranno pubblicate tutte le eventuali variazioni.

«Tanti appuntamenti per tutti i gusti in diverse zone della città – evidenzia il sindaco Marco Pozza – con una programmazione in linea con quanto proposto in passato, che ha sempre richiamato un ampio pubblico. Dieci occasioni per vivere all’aperto l’estate cesanese, guardando o riguardando film che hanno attirato nelle sale cinematografiche un gran numero di spettatori e che, in molti casi, hanno alimentato dibattiti e fatto riflettere su alcuni valori della vita di ciascuno di noi. Affrontati, a volte, con la leggerezza di un film d’animazione».