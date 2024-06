FRATELLI D’ITALIA: CRESCITA IMPETUOSA NELLA TORNATA ELETTORALE IN PROVINCIA DI MILANO E NELL’AREA METROPOLITANA

Il presidente Villani: “Risultati storici sia nei Comuni sopra i 15mila abitanti che in quelli più piccoli. Ora consolidare lavoro per la formazione di una nuova e preparata classe dirigente”

Il vicepresidente Pozzoli: “Aumentano in modo esponenziale gli amministratori di Fdi, base essenziale per il nostro futuro”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2024 – Un partito ancora giovane e in fase di irrobustimento, cresciuto vertiginosamente grazie a Giorgia Meloni, capace di veleggiare sopra il 30% in Regione Lombardia e ormai anche in molti Comuni dell’area metropolitana milanese, sovente ostili al centrodestra. È la ‘radiografia’ di un partito, Fratelli d’Italia, che esce decisamente consolidato dal turno elettorale amministrativo concluso coi recenti ballottaggi. Una soddisfazione espressa dai vertici del coordinamento provinciale del partito, a partire dal presidente Guglielmo Villani (eletto nel dicembre 2023) così come dal suo vice, Pino Pozzoli.

“Al termine di mesi fatti di lavoro estenuante e complesso, su decine e decine di Comuni, posso dirmi non solo estremamente soddisfatto, ma soprattutto estremamente fiducioso sul futuro del partito che ho l’onore di rappresentare”, dichiara Villani. Passando ai dati numerici e statistici, Villani sottolinea “le importanti affermazioni in due città come Cormano e Rozzano (dove la coalizione di cdx ottiene il 64% dei consensi), assieme alle vittorie di Trezzano sul Naviglio e Novate Milanese, con due sindaci di FdI (Morandi e Palladino), oltre alla grande impresa di Cornaredo, strappata alla sinistra e dove esprimeremo il vicesindaco assieme a 4 consiglieri comunali. Nei Comuni sotto i 15mila abitanti registriamo le grandi imprese di Cassina De Pecchi, di Castano Primo (dopo 10 anni di governo locale targato Pd) e Pero, dove il dato di FdI è eclatante; sindaco, 3 assessori e 4 consiglieri targati FDI. Nell’Abbiatense Magentino, tradizionale roccaforte del centrodestra, confermiamo molte amministrazioni e cogliamo una vittoria epocale a Gaggiano con Enrico Baj. Il partito registra percentuali uguali o superiori al 30% quasi ovunque, con Arconate – dove Mario Mantovani è tornato ad essere sindaco – che fa segnare il 49%. In generale sottolineo l’ottimo lavoro svolto coi coordinamenti provinciali di Lega e Forza Italia: dove il centrodestra si presenta compatto e fa prevalere lo spirito di squadra sugli egoismi si supera spesso e volentieri il 50%. Certo, innegabile che abbiamo registrato anche sconfitte e delusioni: sono spesso brucianti, ma devono spronarci a non commettere gli errori- e le divisioni- che spesso determinano risultati negativi. Per quanto riguarda Fdi ora si apre una fase di consolidamento e crescita di una nuova classe dirigente nei Comuni: siamo cresciuti vertiginosamente e abbiamo una solida classe dirigente a livello nazionale e regionale. Ora tocca agli enti locali: aiuteremo le donne e gli uomini di FDI attivano i Dipartimenti, offrendo momenti di formazione e coinvolgendo gli iscritti. Faremo politica ad ogni livello e in ogni momento, gettando le basi per le sfide amministrative dei prossimi anni. Fratelli d’Italia è un partito con un grande futuro”, conclude il presidente Villani.

“A consuntivo possiamo serenamente affermare Il bicchiere è mezzo pieno: avevamo tre candidati sindaci di FdI sopra i 15mila abitanti e abbiamo vinto in due Comuni importanti come Trezzano sul Naviglio e Novate Milanese. È stata una grande rincorsa cominciata a febbraio, con un coordinamento provinciale che ha fatto un grande lavoro”, aggiunge il vicepresidente provinciale di FdI, Pino Pozzoli. “L’anno in cui si sono celebrate le elezioni Europee e Amministrative è stato intenso, ma ricco di soddisfazioni. Ora, chiusa questa fase, abbiamo la possibilità sin da oggi di strutturarci meglio, avendo tutto il tempo per creare quella rete necessaria ad un partito che ambisce alla leadership consolidata nella coalizione di centrodestra. Aggiungo che nel sud ovest milanese, territorio dove sono stato maggiormente coinvolto, le vittorie di Trezzano e Gaggiano sono molto significative: sono anche particolarmente orgoglioso del nuovo sindaco di Novate Milanese, poi senza dubbio le sconfitte di misura a Vizzolo o Basiano ci hanno dato un grande dispiacere. Di certo c’è tuttavia un dato innegabile: aumentano in modo esponenziale gli amministratori locali di FdI, e questo ci inorgoglisce in vista dei prossimi mesi e anni”, conclude il vicepresidente provinciale Pozzoli.