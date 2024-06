MILANO È VIVA. AL VIA IL 1° LUGLIO LA SECONDA EDIZIONE DI “LE SERE DEI MERCANTI”, L’ARENA ESTIVA DI CINEMA E SPETTACOLO NEL CUORE DI MILANO

Promossa dal Comune di Milano, la rassegna è prodotta in collaborazione con Anteo e BPER





Milano, 26 giugno 2024 – Per tutta la stagione estiva, dal 1º luglio al 1º settembre, un programma di cinema, musica, incontri e spettacoli, promosso dal Comune di Milano e realizzato da Anteo e BPER Banca, abiterà piazza dei Mercanti.

Oltre alle arene stabili AriAnteo, Anteo torna anche in piazza dei Mercanti con una platea di 250 posti e una ricca selezione di film italiani e internazionali, con i grandi successi dell’ultima stagione cinematografica, anteprime e prime visioni. Ogni sera un film, en plein air e con audio in cuffia.



“Milano è Viva è anche questo: la possibilità rendere viva e vitale una piazza centrale della città, uno splendido luogo storico di Milano che per tutta l’estate sarà animato da spettacoli teatrali, concerti, presentazione di libri e ovviamente tanto cinema – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Un progetto che l’anno scorso ha avuto molto successo e quest’anno proponiamo per la sua seconda edizione, grazie alla collaborazione con Anteo e BPER”.



Molti spettacoli avranno un biglietto di soli 3,50 euro, grazie all’adesione di Anteo all’iniziativa Cinema Revolution, promossa dal MiC.



“Comunicare con la cittadinanza è alla base della nostra attività. Anteo, con le sue sale al chiuso e le arene estive AriAnteo situate al Chiostro dell’Incoronata, in Fabbrica del Vapore, a CityLife e a Palazzo Reale (Piazza del Duomo) e al cinema itinerante su quattro ruote ‘Anteo nella città’ – fa parte del tessuto sociale della città da quarantacinque anni, offrendo una proposta culturale che abbraccia tutte le forme artistiche, dal cinema alla musica – afferma Lionello Cerri, Anteo –. Con ‘Le Sere dei Mercanti’ desideriamo ancora di più valorizzare uno spazio urbano storico e suggestivo mediante le occasioni di incontro, di scambio e condivisione tra spettatori”.



Il programma

Tra gli eventi in programmazione, due concerti (a ingresso gratuito fino a esaurimento posti), organizzati da Ponderosa Music&Art e offerti da BPER Banca, che anticiperanno le proiezioni di grandi film.



Lunedì 1º luglio, alle ore 19.30, concerto piano solo di Paolo Jannacci e a seguire proiezione del film “Enzo Jannacci – Vengo anch’io” di Giorgio Verdelli.

Lunedì 22 luglio, ore 20.45, concerto omaggio a Giorgio Gaber: Raffaele Kohler, tromba – Val Bonetti, chitarra. A seguire la proiezione del film “Io, noi e Gaber” di Riccardo Milani



“BPER Banca ha scelto di rinnovare il proprio impegno nei confronti della città di Milano sostenendo la rassegna estiva di piazza dei Mercanti e dare così vita a un luogo simbolo caro ai milanesi attraverso un’articolata proposta culturale e di intrattenimento – ha dichiarato Serena Morgagni, Responsabile Communication di BPER -. Il progetto rappresenta tutti i valori che BPER promuove, nella consapevolezza che la cultura va sostenuta in quanto strumento fondamentale di arricchimento della collettività. Per questa ragione, grazie alla sinergia con il Comune e con Anteo torniamo per il secondo anno direttamente nel cuore della città con un programma ricco e diversificato che spazia dal cinema alla musica e alla letteratura.”



Nella prima parte di programmazione, il palinsesto è arricchito da numerosi incontri con registi e cast:

•martedì 2 luglio, ore 21.45, la regista Maria Tilli introduce il film “Animali Randagi”

•giovedì 4 luglio, ore 21.45, Marco Bellocchio introduce il film “Sbatti il mostro in prima pagina”, in versione restaurata

•sabato 13 luglio, ore 21.45, il regista Manfredi Lucibello e l’attrice Barbara Ronchi introducono il film “Non riattaccare”



Non mancheranno anche anteprime e prime visioni : il 12 luglio anteprima di “La sindrome degli amori passati” di Raphaël Balboni e Ann Sirot, il 23 luglio prima visione di “La memoria dell’assassino” di e con Michael Keaton e il 30 luglio anteprima di “Fly me to the moon” di Greg Berlanti.



La novità di questa edizione è rappresentata dalle numerose presentazioni di libri, organizzate da Comune di Milano e Jaca Book:



• Sabato 6 luglio, ore 19.30, presentazione del libro “La grande Milano. Passeggiate e Incontri” con l’autrice Carla De Bernardi e il fotografo e blogger Andrea Cherchi. A seguire, proiezione del film “Hit man – Killer per caso” di Richard Linklater

•Domenica 7 luglio, ore 19.30, presentazione del libro “La mia storia del jaz”z con l’autore Gaetano Liguori e lo scrittore e critico musicale Guido Michelone. A seguire, proiezione del film “Fuga in Normandia” di Oliver Parker

•Venerdì 19 luglio, ore 19.30, presentazione del libro “L’opera d’arte nell’epoca dell’intelligenza artificiale” con le autrici Chiara Canali e Rebecca Pedrazzi. A seguire, proiezione del film “Inside Out 2” di Kelsey Mann

•Sabato 20 luglio, ore 19.30, presentazione del libro “Storia di Milano. Guida per curiosi e ficcanaso” con l’autrice Carla De Bernardi e il fotografo e blogger Andrea Cherchi. A seguire, proiezione del film “Kinds of Kindness” di Yorgos Lanthimos.



Informazioni

Le proiezioni iniziano tra le 21.30 e le 21.45. L’orario di inizio del film è indicativo: il film comincia non appena le condizioni di luce sono ottimali per la proiezione.

In caso di pioggia prima dell’inizio del film o entro la prima metà del film, il biglietto di ingresso acquistato sarà valido per qualsiasi altra proiezione di “Le sere dei Mercanti”.

Per informazioni: info@spaziocinema.info / www.spaziocinema.info