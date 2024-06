Rozzano. Il sindaco Gianni Ferretti presenta la sua squadra di governo

Due riconferme dalla precedente legislatura e cinque novità. A seguito della sua rielezione per il secondo mandato amministrativo con il 64,44% dei consensi, il sindaco Gianni Ferretti ha nominato ufficialmente la squadra di governo che lo accompagnerà nei prossimi cinque anni.

(Mi-lorenteggio.com) Rozzano, 26 giugno 2024 – Equilibrio tra le forze politiche vincitrici alle elezioni e uno sguardo rivolto al futuro e allo sviluppo della città. Sono questi gli elementi che caratterizzano la nuova squadra di governo del sindaco Ferretti. Il primo cittadino, rieletto per il secondo mandato consecutivo alla guida della città con il 64,44% dei consensi, ha formalizzato gli incarichi della nuova giunta comunale.

Oltre al sindaco Gianni Ferretti, che ha in capo le deleghe al bilancio, società partecipate, lavori pubblici, innovazione tecnologica, personale e well being, smart city e vision della città e welfare, sono sette gli assessori che compongono la giunta dei prossimi cinque anni. Fra questi ci sono due riconferme dalla precedente legislatura.

L’incarico di vicesindaco è conferito a Maria Laura Guido (Lista civica Rozzano per Ferretti), a cui sono assegnate anche le deleghe a stile e immagine istituzionale, gentilezza e senso civico, comunicazione, eventi, associazionismo, rapporti con il consiglio comunale.

Tra le conferma ci sono Lucia Galeone (Forza Italia), che mantiene la delega all’ambiente e al decoro urbano, alla protezione e tutela degli animali, igiene urbana e servizi cimiteriali, e Ivan Cariello (Fratelli d’Italia) in qualità di assessore alla pubblica istruzione.

Tra le novità siedono in giunta Marco Paolini (Lista civica Rozzano per Ferretti) con delega allo sport e all’associazionismo sportivo, Marco Macaluso (Forza Italia) a cui sono assegnate le deleghe a urbanistica e territorio, viabilità, mobilità e trasporti, Mauro Schicchi (Fratelli d’Italia) con delega a polizia locale, protezione civile, commercio, e Marilena Cartia (Italia Viva) a cui il sindaco ha assegnato le deleghe a cultura, politiche giovanili, tempo libero, lavoro, attività produttive.

“E’ una squadra competente e concreta – spiega il sindaco Ferretti – La scelta degli assessori è stata fatta sulla base del risultato elettorale e del consenso ottenuto dai cittadini ma anche tenendo conto di competenze, professionalità e attitudini dei singoli, perché in giunta sono caratteristiche essenziali. Sono molto soddisfatto e ora possiamo iniziare a lavorare. Abbiamo la possibilità di ripartire con rinnovata energia da un percorso già ben avviato e di prendere nuovo slancio per realizzare un programma condiviso con tutte le forze politiche, mantenendo fede agli impegni presi con i nostri concittadini”.

La nuova amministrazione comunale può contare su una maggioranza forte e coesa per proseguire nella capacità di innovazione e trasformazione dimostrata nei cinque anni appena passati. Gli incarichi formalizzati dal sindaco danno la possibilità agli assessori di mettersi al servizio della cittadinanza in settori a loro affini.

Redazione