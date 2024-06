RUGBY SOUND FESTIVAL: al via domani, giovedì 27 giugno, a Legnano, con il live dei SUBSONICA + Röyksopp dj set

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2024. Inizia domani, giovedì 27 giugno, l’edizione 2024 del Rugby Sound Festival, la manifestazione che porta la grande musica italiana e internazionale (e non solo) in una della più belle location italiane, l’Isola del Castello di Legnano, alle porte di Milano.

Saranno ben 14 gli appuntamenti che si alterneranno tra giugno e luglio sul palco del RUGBY SOUND FESTIVAL, manifestazione nata come la festa di fine stagione del Rugby Parabiago e che in 23 edizioni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli eventi dell’estate italiana.

Si parte con il ritorno dei SUBSONICA. In apertura di serata il dj set dei norvegesi RÖYKSOPP.

Si prosegue poi il 28 giugno con il party MAI DIRE GOKU, seguito il 29 giugno da VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI NOVANTA.

Il 30 giugno una data da segnare in calendario perché nella stessa sera saliranno sul palco i DIE ANTWOORD e COSMO.

Attesissimo il concerto dei PLACEBO in programma il 1° luglio, La band, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, è nota per aver rivoluzionato la musica rock attraverso l’unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile. Virgin Radio è la radio ufficiale del concerto dei PLACEBO al Rugby Sound Festival.

Il 2 luglio sarà la volta dei SUICIDAL TENDENCIES e degli AGNOSTIC FRONT. Le due leggendarie band statunitensi fanno tappa al Rugby Sound per l’unica data italiana dei loro tour.

Il 3 luglio è la volta di COEZ & FRAH QUINTALE, che continuano il loro sodalizio nel mondo del live, protagonisti sui palchi delle principali città italiane, pronti a rubare il cuore a chi li guarda.

Il 4 luglio è atteso MASSIMO PERICOLO, una delle sorprese migliori degli ultimi anni nella scena musicale nonché uno dei migliori liricisti appartenenti alle nuove generazioni che ha saputo conquistare una posizione di rilievo grazie alla capacità di saper passare da un realismo crudo all’ironia con testi all’apparenza semplici ma che sanno creare un’empatia devastante con l’ascoltatore.

Il 5 luglio torna il reggae di ALBOROSIE & SHENGEN CLAN per una serata speciale: dedicherà al pubblico italiano uno show in cui i solidi e profondi ritmi roots, divenuti il suo marchio, incontreranno le sonorità che hanno decretato il reggae non solo come un genere, ma come una vera e propria cultura portatrice di un messaggio globale che ha da tempo superato i confini giamaicani per diffondersi e affermarsi nel mondo.

Si prosegue poi il 6 luglio con la ZARRO NIGHT & Friends con IL PAGANTE e DJ MATRIX mentre il 7 luglio sarà la volta di un altro ritorno: CRISTINA D’AVENA & GEM BOY.

L’11 luglio è PUNK IN CASTLE con tre delle formazioni che hanno fatto la storia del genere nel nostro paese: PUNKREAS, DEROZER, VALLANZASKA.

Il 12 luglio, un’altra esclusiva italiana con i CYPRESS HILL anticipati sul palco da ASSALTI FRONTALI: un evento a tutto hip hop, con due delle band storiche più rappresentative del genere a livello mondiale e italiano. Ospite degli Assalti Frontali, anche Inoki Ness.

Il 13 luglio si chiude con DEEJAY TIME CELEBRATION. I protagonisti del Deejay Time sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.