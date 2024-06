RUGBY SOUND FESTIVAL: TRENI STRAORDINARI PER I CONCERTI DI SUBSONICA, PLACEBO, COEZ-FRAH QUINTALE, DEEJAY TIME

Per le date del 27 giugno, 1, 3 e 13 luglio corse straordinarie da Legnano per il rientro a Milano, Treviglio, Varese con un biglietto speciale a 10 euro

Milano, 26 giugno 2024 – Con Trenord al Rugby Sound Festival: il treno è uno dei mezzi per raggiungere i concerti che si tengono all’Isola del Castello di Legnano. In quattro serate della manifestazione, l’azienda ferroviaria effettuerà treni straordinari notturni per il rientro a Milano, Treviglio, Varese: il concerto di apertura dei Subsonica anticipato dal dj-set dei Röyksopp il 27 giugno e gli show dei Placebo il 1° luglio, di Coez & Frah Quintale il 3 luglio e Deejay Time Celebration il 13 luglio.



Sarà possibile viaggiare sulle corse straordinarie con un biglietto dedicato che prevede il viaggio di andata su uno dei treni da orario diretti alla stazione di Legnano e il rientro su uno dei collegamenti aggiuntivi notturni. Acquistabile solo online al costo di dieci euro, il ticket deve essere utilizzato nel giorno del concerto corrispondente e non richiede convalida.



Su sito e App Trenord sono disponibili i dettagli sul potenziamento per i concerti di Subsonica + Röyksopp Dj-set il 27 giugno e Placebo il 1° luglio, per cui è già possibile acquistare i biglietti. In entrambe le serate sono previste quattro corse straordinarie, due verso Milano e Treviglio e due verso Varese.

Le fermate dei treni straordinari

Le corse in direzione Milano e Treviglio fermeranno a Canegrate, Parabiago, Vanzago-Pogliano, Rho, Rho Fiera, Milano Certosa, Milano Villapizzone, Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Passante, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria, Milano Forlanini, Segrate, Pioltello Limito, Vignate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Trecella, Cassano d’Adda.

Le corse in direzione Varese fermeranno a Busto Arsizio FS, Gallarate, Cavaria-Oggiona-Jerago, Albizzate-Solbiate Arno, Castronno, Gazzada Schianno Morazzone.

Per raggiungere la stazione di Legnano, è possibile utilizzare la linea suburbana S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e le linee regionali Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino.

Il potenziamento per il concerto di Subsonica + Röyksopp Dj-set

Per il concerto di apertura in programma giovedì 27 giugno sono previste quattro corse straordinarie notturne di rientro, che circoleranno venerdì 28.

Le corse avranno i seguenti orari:

· 94038: Legnano 1.08-Varese 1.47

· 94040: Legnano 1.23-Varese 2.02

· 94049: Legnano 1.05- Milano Porta Garibaldi Passante 1.41-Treviglio 2.35

· 94051: Legnano 1.20- Milano Porta Garibaldi Passante 1.56-Treviglio 2.50

Il potenziamento per il concerto dei Placebo

Per il concerto di apertura in programma lunedì 1 luglio sono previste quattro corse straordinarie notturne di rientro, che circoleranno martedì 2.

Le corse avranno i seguenti orari:

94000: Legnano 0.38 – Varese 1.17

94006: Legnano 0.53 – Varese 1.32

94009: Legnano 0.35-Milano Porta Garibaldi Passante 1.11-Treviglio 2.05

94047: Legnano 0.50-Milano Porta Garibaldi Passante 1.26-Treviglio 2.20

I dettagli sul servizio straordinario con orari e fermate e sui biglietti speciali sono disponibili al link https://www.trenord.it/news/trenord-informa/notizie/rugby-sound-festival/.

Nei prossimi giorni verranno pubblicate le informazioni sul potenziamento previsto anche per le altre due date.