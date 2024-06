UNIVERSITÀ, ASSESSORE FERMI: AL VIA BANDO PER POTENZIARE INFRASTRUTTURE DI RICERCA DEGLI ATENEI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2024 – Potenziare le infrastrutture di ricerca delle università lombarde, al fine di stimolare l’offerta di servizi e di trasferimento tecnologico verso il tessuto imprenditoriale regionale. Questo l’obiettivo della misura varata dalla DG Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia.

“Abbiamo dato avvio a un percorso – spiega l’assessore Alessandro Fermi – definendo due fasi di lavoro. La prima, partita con la firma del decreto, è finalizzata alla ricognizione dei fabbisogni tramite una procedura di manifestazione di interesse aperta a tutte le università lombarde. È stato dunque predisposto un apposito Avviso pubblico contenente le modalità e i termini per il ricevimento delle manifestazioni di interesse”.

Si tratta di una misura completamente nuova che si inserisce nel solco di una precedente iniziativa di sostegno alle università, finanziata con risorse del Piano Lombardia e che ha avuto risultati molto positivi.

Le università lombarde che vogliono creare o ammodernare le proprie infrastrutture di ricerca potranno inviare la candidatura dal 4 luglio al 19 settembre 2024 tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi.

“Sono molto orgoglioso di questa misura – conclude Fermi – per almeno due motivi. Innanzi tutto riusciamo a mettere a disposizione diverse decine di milioni di euro (con risorse Fesr 2021-2027) che aiuteranno il mondo dell’università e il mondo della ricerca, anche a lavorare in sinergia. E poi non nascondo di essere particolarmente soddisfatto nel poter dare una mano agli Atenei, che da sempre collaborano attivamente con Regione Lombardia. Questo bando è frutto anche del lavoro di confronto fatto durante le visite nelle Università, in occasione del tour che ho voluto proprio per verificare le reali necessità e raccogliere suggerimenti di collaborazione”.

Conclusa la fase di raccolta delle manifestazioni di interesse, Regione Lombardia costruirà il successivo strumento di finanziamento che nascerà con un’ottica inclusiva e di ascolto delle vere esigenze che arrivano dal territorio dando così impulso all’ecosistema regionale dell’innovazione e contribuendo al finanziamento delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale promosse dal tessuto imprenditoriale lombardo.

Redazione