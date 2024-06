Buccinasco. Aree cani Buccinasco, necessari comportamenti corretti da parte dei proprietari

Buccinasco (27 giugno 2024) – Nei giorni scorsi una cittadina è stata aggredita da un pitbull nei pressi dell’area cani di via Petrarca da cui era scappato. L’Amministrazione comunale esprime solidarietà alla cittadina e sollecita tutti i proprietari di cani a prestare maggiore attenzione, è un loro dovere.

“Per meglio stabilire e specificare gli obblighi dei proprietari dei cani – aggiunge il sindaco Pruiti – invieremo una lettera ai proprietari dei cani e e predisporremo un Regolamento delle Aree Cani, che sarà anche discusso e approvato dal Consiglio comunale, che integrerà quanto già stabilito nel Regolamento di Polizia urbana, prevedendo sanzioni per chi non rispetterà le regole. Buccinasco da sempre ha a cuore gli animali ed è un’eccellenza con ben quattordici aree cani, dotate anche di fontanelle, panchine, gazebo. Aree a disposizione degli animali e dei loro proprietari gratuitamente: non si paga nulla, o meglio, pagano tutti i cittadini. Le risorse comunali servono per la creazione e la gestione delle aree e per gli interventi di manutenzione che vengono eseguiti non appena possibile, compatibilmente con altre necessità: è avvenuto anche per l’area cani di via Petrarca, dove era stato segnalato un buco nella recinzione, riparato dopo tre giorni. Il Comune, dunque, è intervenuto tempestivamente ma non basta: tra qualche giorno potrebbe verificarsi un altro danno perché sono gli stessi cani, per loro indole, a scavare e fare buche e quindi tocca ai proprietari fare attenzione ed evitare che queste situazioni si verifichino. Ogni padrone è responsabile del proprio animale”.