Cinema sotto le stelle: estate di film nel cortile della scuola di via Meda

(MI-lorenteggio.com) Rho, 27 giugno 2024. Prende il via il prossimo fine settimana il cinema all’aperto, tradizionale appuntamento estivo organizzato da Barz and Hippo con il Comune di Rho nell’ambito della rassegna Cin&Città.

I film verranno proiettati il giovedì, il sabato e la domenica alle 21.30 all’aperto e il giovedì e la domenica anche al chiuso alle ore 17. In caso di pioggia, le proiezioni avverranno nel vicino Auditorium. Barz And Hippo ha installato nei giorni scorsi un video wall accanto all’ingresso dell’Auditorium che richiama date e locandine dei film. Un modo per tenere tutti costantemente aggiornati sulla programmazione. Questo il cartellone del Cinema sotto le stelle:



sabato 29 e domenica 30 giugno

INSIDE OUT 2



giovedì 4 luglio

GLORIA!



sabato 6 e domenica 7 luglio

THE BIKERIDERS



giovedì 11 luglio

INSHALLA A BOY



sabato 13 e domenica 14 luglio

IF GLI AMICI IMMAGINARI



giovedì 18 luglio

FUGA IN NORMANDIA



sabato 20 e domenica 21 luglio

HIT MAN – KILLER PER CASO



giovedì 25 luglio

QUELL’ESTATE CON IRENE



sabato 27 e domenica 28 luglio

FLY ME TO THE MOON – LE DUE FACCE DELLA LUNA “Cin&Città ci accompagna anche durante l’estate – spiega l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Barz And Hippo continua lungo tutto l’anno a proporre film di qualità durante la settimana e nei week end grazie alle sue capacità organizzative e alla presenza di giovani innamorati della settima arte, capaci di introdurre con competenza i film e animare lo scambio tra gli spettatori al termine della visione. Il cinema continua a conquistare i rhodensi e l’offerta risponde ai gusti di adulti e ragazzi”.