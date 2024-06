INAUGURAZIONE PARCO VIA GIAMBELLINO 129, DOMENICA 30 GIUGNO 2024

(MI-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2024 – Un nuovo Parco per il quartiere Giambellino.

Dopo oltre tre anni di lavori, domenica 30 giugno alle 11:30, verrà inaugurato il nuovo parco di via Giambellino 129: un’area abbandonata che Comune e Municipio hanno deciso di riqualificare completamente nell’ambito del complessivo progetto di riqualificazione del quartiere Giambellino-Lorenteggio.

“Si tratta di un’area verde che per decenni è stata al pari di una discarica e che invece, da oggi, ospita numerosi servizi grazie a delle grandi opere di bonifica.” – dichaira Santo Minniti, Presidente di Municipio 6 – “Un parco con una grande grande vocazione naturalistica, attento alla biodiversità, ripensato affinché diventi uno spazio fatto per tutte e per tutti, capace di coinvolgere ogni fascia d’età.

I lavori di questi anni fanno parte di un progetto più ampio per tutto il quartiere, che va dalla nuova biblioteca di livello metropolitano che stiamo realizzando, alle aree verdi di Giambellino Ovest, passando per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Via dei Narcisi alla riqualificazione ambientale di strade e marciapiedi con il potenziamento della mobilità dolce: un quartiere che vede la piena riqualificazione dello spazio pubblico e dei servizi, di cui il parco di Via Giambellino 129 diverrà fulcro”.

Continua l’Assessore al Verde, Fabrizio Delfini: “parliamo di un’area molto ampia dove dentro sono ospitate attività come un parco giochi; un’area sportiva realizzata con un percorso vita e infine un’area condivisa dove, attraverso un patto di collaborazione, verranno attivate numerose iniziative assieme alle associazioni interessate”.

Nel corso dell’inaugurazione, il Municipio annuncerà l’intenzione di legare il parco al tema delle migrazioni, a partire proprio dalla sua intitolazione: “il quartiere Giambellino – conclude Minniti – è da sempre un quartiere che accoglie, destinazione nei decenni di numerose migrazioni, da quelle del Sud Italia a quelle che, negli anni scorsi, provengono dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Per questo, anche alla luce dei tragici fatti di queste settimane, abbiamo deciso di proporre un’intitolazione che forse farà discutere ma che speriamo possa anche sensibilizzare e far riflettere. Annunceremo questa volontà durante l’inaugurazione”.

All’inaugurazione interverranno, in ordine: l’Assessora comunale al Verde, Elena Grandi, l’Assessora comunale ai Servizi civici e Municipi, Gaia Romani, il Presidente del Municipio 6, Santo Minniti, e il Don del quartiere, Ambrogio Basilico. Seguirà poi un tour del parco guidato dall’Assessore al Verde del Municipio 6, Fabrizio Delfini; chiuderanno gli interventi l’Assessora al Welfare, Francesca Gisotti e la rappresentante della comunità curda a Milano, Nur – Gül Cokgezici. A conclusione, il Municipio 6 offrirà un rinfresco accompagnato da musica dal vivo.