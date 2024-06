(Mi-lorenteggio.com) Binasco, 27 giugno 2024 – Intorno alle ore 16.00 di oggi, in via Roma, all’altezza del civico 12, un’auto con a bordo una donna di 46 anni e la figlia di 6, si è ribaltata. Sul posto sono giunte due ambulanze, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso. Le ferite, dopo le prime cure, sono state trasportate in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.

Redazione