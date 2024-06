Milano. Omicidio 18enne in via Varsavia, tre arresti

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2024 – La gip di Milano, Ileana Ramundo, ha disposto la custodia cautelare nei confronti di 3 persone per l’omicidio di Johnny Sulejmanovic, il 18enne di etnia sinti ucciso nella notte fra il 25-26 aprile a Milano in via Varsavia a colpi di arma da fuoco mentre dormiva con la moglie, giovanissima e incinta. La polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza venerdì e si sono già tenuti gli interrogatori di garanzia nei confronti degli accusati Roberto Ahmetovic, il cognato Jagovar e Rubino Sulejmanovic. Una quarta persona destinataria di misura cautelare è latitante, all’estero dopo essere espatriata nell’immediatezza dei fatti.

