MLF: In arrivo i concerti di Jhayco, Juan Luis Guerra, Rochy Rd e Dimensión Latina

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2024 – Prosegue con entusiasmo il Milano Latin Festival, la rassegna che celebra la musica, il folclore, la gastronomia, l’artigianato e l’integrazione culturale. Dopo due serate di after party memorabili con l’artista colombiano Daiky Gamboa, il festival, in programma fino al 15 agosto, si prepara per un weekend ricco di eventi imperdibili.

Venerdì 28 giugno, #MLF24 ospiterà Noche De Travesura – La Fiesta, una serata speciale dedicata ai successi Reggaeton Old School, alle hit degli anni ‘90 e 2000 e alle canzoni più popolari di Patito Feo, Violetta, Casi Ángeles, Flor, Rebelde, Tini, CNCO e Lali. Un’occasione unica per ballare e cantare con le melodie che hanno segnato un’epoca. Domenica 30 giugno, arriva Lo Schiuma Party, una festa divertente e originale dove la schiuma sarà protagonista, creando un’atmosfera festosa e indimenticabile.

Ogni giorno, i visitatori possono vivere un’esperienza unica ballando in quattro diverse piazze tematiche: Piazza Urban, Piazza Santo Domingo, Piazza Cuba e la nuovissima Piazza Azteco. La varietà gastronomica del festival è altrettanto affascinante, con delizie latinoamericane, tra cui gelati artigianali, “churros” e cocktail tipici di origini latine. Inoltre, l’area di artigianato offre un’ampia selezione di prodotti unici, perfetti per uno shopping originale.

La prima settimana di luglio promette di essere altrettanto entusiasmante, con un ricco calendario di eventi sul palco della Ticketmaster Arena. Martedì 2 luglio, il festival ospiterà Un Solo Movimento, un evento musicale imperdibile dedicato alla promozione delle sonorità innovative con un’attenzione particolare agli artisti emergenti. Giovedì 4 luglio farà il suo ritorno per la seconda volta Jhayco, il talentuoso produttore e cantante portoricano che farà ballare il pubblico con i suoi successi dalle sonorità tipicamente trap e reggaeton. Venerdì 5 luglio, arriverà sul palco Juan Luis Guerra, una leggenda della musica latina che incanterà tutti con la sua magia. Sabato 6 luglio, si esibirà Rochy RD, l’artista emergente che sta conquistando il panorama musicale con il suo stile unico. Infine, domenica 7 luglio sarà il turno di uno dei gruppi di musica salsa più famosi e rappresentativi del Venezuela, Dimensión Latina.

Il Milano Latin Festival continua a essere un punto di riferimento per la celebrazione della cultura latina in Italia, offrendo un’opportunità unica di integrazione e condivisione culturale attraverso la musica, la gastronomia e l’artigianato.

Chi: Milano Latin Festival

Cosa: Musica, danza, cultura, gastronomia, artigianato

Quando: dal 1 giugno al 15 agosto dalle 18:00 – 24.00

Dove: Milano Via G. Airaghi, 61 – C/O Acquatica Park

Perché: Per promuovere l’integrazione con divertimento sano.

Per info@milanolatinfestival.it Biglietti su www.ticketmaster.it