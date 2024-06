GARNIER LANCIA UN’EDIZIONE LIMITATA DELLA SUA ICONICA ACQUA MICELLARE, E SOSTIENE COME SPONSOR MILANO PRIDE

(MI-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2024 – Da sempre Garnier lavora per democratizzare la bellezza, promuovere l’inclusività e la sostenibilità. Anche quest’anno, il brand lancia la campagna “Remove your makeup never your Pride” con una nuova edizione limitata della sua iconica Acqua Micellare Tutto in 1.

In dieci anni, l’Acqua Micellare Garnier è diventata un prodotto del cuore per la comunità LGBTQIA+, incoraggiando la libera espressione, la creatività e la cura di sé. Nel mese del Pride, il prodotto si veste con un nuovo pack, ispirato alla bandiera arcobaleno, per celebrare ogni genere di bellezza, inclusività, tolleranza ed equità, e invitare a vivere la propria unicità tutti e 365 i giorni dell’anno.

Garnier ha voluto rappresentare la comunità LGBTQIA+ nell’intero processo di sviluppo del progetto: l’intero ecosistema alle spalle della campagna, infatti, dal designer del pack, al fotografo e ai modelli, appartengono o sono alleati della comunità LGBTQIA+.

Un impegno che non finisce qui: il brand ha deciso di sostenere per il secondo anno Heritage of Pride e Milano Pride, e il 29 giugno prenderà parte alla marcia milanese con un carro realizzato in collaborazione con NYX Professional Makeup, assieme a tutto il team e ad alcuni ambassador.

Una conferma ulteriore del valore della mission Garnier: GREEN BEAUTY FOR ALL OF US, per una bellezza senza pregiudizi e che non conosce davvero confini!

Scheda prodotto:

GARNIER SKINACTIVE – ACQUA MICELLARE TUTTO IN 1 EDIZIONE LIMITATA REMOVE YOUR MAKEUP NEVER YOUR PRIDE

Prezzo consigliato al pubblico: 4,39€

Un pack in edizione limitata, ma con l’efficacia di sempre! Rimuove fino al 100% del MAKE-UP: la tecnologia micellare aiuta a catturare le impurità, il trucco e l’inquinamento come una calamita per detergere efficacemente la pelle senza strofinarla e arrossarla.

Proprietà idratanti: La formula arricchita con glicerina vegetale, lenisce e idrata la pelle.

Tolleranza ottimale anche per le pelli sensibili: Formula ipoallergenica adatta a tutti i tipi di pelle, anche a quelle sensibili. Senza profumo. Dermatologicamente testata.

SU GARNIER

Dati e fatti chiave di Garnier:

• Venduto in 64 paesi.

• 1,8 miliardi di prodotti realizzati ogni anno.

• Tutti i prodotti Garnier, a livello globale, sono approvati da Cruelty Free International nell’ambito del programma Leaping Bunny.

• Garnier si impegna per la Green Beauty con un approccio completo end-to-end alla sostenibilità. L’obiettivo è trasformare ogni fase della value chain di Garnier, riducendo l’impatto ambientale nelle seguenti aree:

Confezione in plastica:

Entro il 2025, Garnier punterà a utilizzare zero plastica vergine in tutti gli imballaggi, risparmiando 40.000 tonnellate di plastica ogni anno

Prodotto e formula:

Entro il 2022, tutti gli ingredienti di origine vegetale e rinnovabili saranno da approvvigionamento sostenibile

Entro il 2025, il 100% dei nuovi prodotti Garnier avrà un profilo ambientale migliorato

Fabbriche e produzione:

Siti industriali 100% Carbon Neutral entro il 2025, attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili.

Già ridotte del 72% le emissioni di CO2 dei siti industriali

Approvvigionamento solidale:

Entro il 2025 Garnier avrà rafforzato 1000 comunità in tutto il mondo come parte del nostro programma di approvvigionamento solidale

Oggi Garnier ha già…

Più che raddoppiato l’utilizzo di plastica riciclata negli imballaggi (3.670 ton nel 2019 contro 9.019 ton nel 2020)

Quasi la metà (49%) dei siti industriali è ora Carbon Neutral (aggiungendo 7 siti rispetto al 2019).

787 comunità potenziate attraverso il programma Solidarity Sourcing per gli ingredienti (contro 670 comunità nel 2019).

Il 97% dei prodotti nuovi o rinnovati ha un profilo ambientale o sociale migliorato

Il 99% degli ingredienti è vegano

Inoltre, per aiutare a combattere l’impatto dell’inquinamento da plastica, Garnier ha collaborato con due ONG:

Ocean Conservancy – per contribuire a ridurre la plastica negli oceani.

Plastics For Change – per ridurre l’impatto ambientale dell’inquinamento da plastica.

Garnier sta anche lanciando l’etichettatura per la valutazione dell’impatto ambientale e sociale dei prodotti in tutto il mondo. Questo progetto mira ad informare i consumatori sull’impatto ambientale e sociale dei prodotti Garnier, consentendo loro di fare scelte più sostenibili. In fase di sperimentazione sui prodotti per il trattamento dei capelli, questa etichettatura attribuisce a ciascun prodotto un punteggio da A a E, dove i prodotti etichettati con “A” sono considerati i migliori della categoria. Il punteggio tiene conto di 14 fattori ambientali da approvvigionamento, produzione, trasporto, utilizzo e riciclabilità. I dati sono verificati da Bureau Veritas Certification, un revisore indipendente.

