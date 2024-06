Rozzano. Nuove isole ecologiche, in consegna le tessere magnetiche per conferire i rifiuti

E’ in corso in questi giorni la distribuzione di 4600 tessere magnetiche per il conferimento dei rifiuti nelle nuove campane intelligenti installate nel quartiere Aler. Le tessere saranno attive dal 15 luglio 2024 a servizio di 2300 residenti.

(Mi-lorenteggio.com) Rozzano, 27 giugno 2024 – Gli operatori di Ama Rozzano sono all’opera in questi giorni per la consegna delle tessere magnetiche che consentiranno di utilizzare le nuove campane per la raccolta differenziata dei rifiuti installate dal Comune nel quartiere Aler, in sostituzione dei vecchi cassonetti.

Sono 4600 le tessere che saranno consegnate ai residenti nelle vie interessate dal nuovo sistema che coinvolge direttamente 2300 cittadini.

La consegna delle tessere avviene in base ad uno specifico cronoprogramma presso i punti di distribuzione allestiti in prossimità delle nuove isole ecologiche. Ogni nucleo familiare ha diritto a due tessere identificative e, in caso di impossibilità al ritiro nel giorno indicato, potrà recarsi in Comune senza appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17, fino a venerdì 12 luglio 2024.

Le nuove campane rimarranno ad apertura libera per tutto il periodo di consegna delle tessere. Da lunedì 15 luglio sarà possibile invece conferire i rifiuti solo utilizzando la propria tessera identificativa e abilitata ad aprire i cassonetti di predeterminate isole ecologiche. Ogni nucleo familiare potrà conferire quindi solo nelle postazioni a cui è associata la propria tessera.

Il funzionamento delle nuove campane informatizzate è molto semplice. Basta avvicinare la tessera al display presente sulla campana, aprire il contenitore, conferire correttamente la relativa frazione di rifiuto e richiudere il contenitore.

Le nuove campane sono identificate da colori diversi in base al tipo di rifiuto. Sono di colore azzurro le campane per il conferimento di carta e cartone, gialle quelle per il multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio e tetrapak), di colore marrone le campane per la frazione umida mentre l’indifferenziato deve essere conferito nelle campane di colore grigio.

